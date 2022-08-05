Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Кержаков ответил, готов ли он работать в Медиалиге

    Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал о своeм отношении к медиафутболу.

    – Как вы относитесь к Медиалиге? Готовы тренировать команду этого турнира, как, например, Александр Мостовой?

    – Не готов. Не понимаю, что это такое. Буквально недавно узнал о существовании Медиалиги, так как меня об этом спросили.

    Слышал, что команды из Медиалиги допустили до Кубка России. Мне кажется, это неправильно. Не хочу никого обидеть, но есть профессиональный футбол, а есть Медиалига.

    Хотите шоу, пожалуйста, снимайте свои ролики, радуйте ими кого-то, но это никак не связано с профессиональным футболом, которому футболисты посвящают всю жизнь в ущерб здоровью.

    У медиакоманд и профессиональных команд разные ценности, задачи, значимость. А тут получается люди, которые не прилагают каких-то сверхусилий (травмы, сверхнагрузки), имеют такие же привилегии в профессиональном турнире.

    Получается, они даже мастеров спорта теоретически могут получить. Мне это непонятно, не одобряю такого подхода.

    А вообще Медиалига – отличный проект. Единственное, что мне не нравится, так это обилие мата, которое уходит в YouTube без редактуры.

    Много несовершеннолетних мальчиков и девочек следят за медиалигой и впитывают, то что не должны впитывать. Мат есть и в профессиональном футболе, но он не так слышен.

    Думаю, что у Медиалиги и без участия в Кубке России все хорошо – много просмотров, веселые шутки.

    • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
    • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
    • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

    Новости по теме
    Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА 6
    Кержаков: «Не люблю самолеты, вареный лук и подхалимов» 1
    Александр Кержаков охарактеризовал себя тремя словами 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1937

      fakeid 51 минуту назад

      всё правильно сказал, в отличие от двух тарасофских дебилов, которые создали свою команду и занесли денег в редакцию бомбардира, чтобы о ней постоянно писали новости.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11