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    Победы «Спартака» и «МЮ», голы Холанда – чего ждать от ближайшего футбольного тура

    Привет. Это Илья Егоров. Вы, наверное, заметили, что последние пару недель перед стартом каждого тура мы обозреваем какие-то важные игровые моменты в конкретный уик-энд. Раньше это касалось исключительно РПЛ, сейчас будет чуточку разнообразнее, потому что стартуют зарубежные чемпионаты. Англия, Германия и Франция – сейчас, Испания и Италия подтянутся через неделю.

    Поэтому попробую собрать интересные события за ближайший тур и предположу, что может произойти в этих встречах.

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    «Краснодар» продолжит ужасную серию «Локомотива»

    Честно говоря, мне не нравится ни одна из этих двух команд на старте. «Краснодар» долго втягивался в сезон и стал крепче только к третьему тура – когда встретился с «Уралом» и обыграл его на выезде 3:1. «Локо» просто ужасен: если с «Пари НН» и «Ростовом» была хоть какая-то борьба, то «Зенит» его не заметил вообще.

    Очная встреча? Хм, ставлю на более-менее уверенную победу «Краснодара». Еще раз: обе команды плохи на старте сезона. Но «Локо» сильно хуже – и дисквалификация Баринова только уменьшит интригу в этой встрече.

    Холанд забьет во втором матче за «Ман Сити»

    Эрлинг Холанд уже сыграл официальный матч за «Сити» – в Суперкубке проиграл «Ливерпулю» и стал объектом шуток из-за смазанного удара с пары метров. В первом туре «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэм». Соперник неприятный – Дэвид Мойес построил очень дисциплинированную и серьезную команду. Но почему-то думаю, что она не устоит против Холанда.

    Вообще у меня очень странное трепетное отношение к нему: я не болею за «Сити», но притапливаю персонально за Холанда. Очень хочется, чтобы этот киборг, несмотря на все болячки, дорос до уровня Месси и Роналду.

    «Айнтрахт» и «Бавария» устроят зарубу, но победит сами знаете кто

    Наверное, здесь все понятно, но афиша в целом интересная: властелин Бундеслиги и действующий победитель Лиги Европы. Почему еще стоит последить за этой встречей:

    1. Как в «Баварии» будет дальше происходить процесс отхода от игры на Левандовски. Сейчас Нагельсманн осваивает систему с гибридным нападающим, на позиции которого могут играть сразу несколько фланговых игроков.

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    2. Из-за шутки президента «Айнтрахта»: «Да кто, ***, такой этот Мане?» Мужик болеет за «Ливерпуль», но даже за шуточные слова может серьезно отхватить в этом матче.

    «Бавария» победит, потому что после бездарно слитой ЛЧ в прошлом сезоне Юлиан Нагельсманн стал злее – так пишут немецкие журналисты.

    Эрик тен Хаг победит в первом официальном матче в «МЮ». И даже без Роналду

    Ох, как же бесит португалец в последнее время. 37-летний Криштиану все еще норм, но в плане характера это просто ужасный вариант. Подробно о последних отношениях клуба и игрока мы писали здесь:

    Кажется, Роналду снова требует трансфер: он почти не тренировался с «МЮ», отыграл один тайм товарищеского матча (уехал после 45 минут) и комментирует посты со слухами

    Суть этого отрывка в чем: тен Хаг дебютирует в «Манчестер Юнайтед». Соперник – малоприятный «Брайтон». Но «МЮ» с новым тренером на первый взгляд сильнее. Да и статистика говорит об общем преимуществе «Юнайтед»: последняя встреча была за «Брайтоном», до этого клуб в последний раз обыгрывал «МЮ» в 2018 году.

    «Манчестер Юнайтед» так настрадался после ухода Фергюсона, что любой новый тренер кажется островком нормальности и свежести. Тен Хагу важно начать с победы в первой встрече, чтобы зарекомендовать себя. И у него есть все шансы сделать это без Роналду, который сыграл всего лишь одну встречу на предсезонке.

    «Спартак» продолжит победную серию в 4-м туре

    Боже, как преобразился «Спартак» при Гильермо Абаскале. Давайте забудем про Суперкубок с «Зенитом» (этот соперник сейчас вряд ли по силам хоть кому-то в России) и просто исследуем путь «Спартака» на старте сезона Премьер-лиги:

    • Ничья с «Ахматом» – 1:1, ничего, бывает;
    • Победа над «Краснодаром» 4:1: хороший и приятный футбол;
    • Победа над «Оренбургом» 4:1: уверенно, красиво.

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    Сейчас коматозный «Урал» Игоря Шалимова. В последний раз «Урал» побеждал в очных встречах в 2019 году. Не могу сказать, что «Спартак» набрал идеальную форму, но трудно представить расклад, при котором он не заберет три очка в этой встрече.

    ***

    Что думаете об этих событиях? И какие матчи, которые запланированы на эти выходные, ждете вы?

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака», www.imago-images.de/Global Look Press

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +835

      Untitled-1 40 минут назад

      Спартак умеет удивлять!

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