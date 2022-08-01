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  • Роналду пропускает тренировки и уезжает со стадиона после замены в матче. Что с ним происходит

Роналду пропускает тренировки и уезжает со стадиона после замены в матче. Что с ним происходит

1 августа 2022, 18:37
5

Остается совсем немного времени до старта сезона АПЛ. Сколько матчей из всей предсезонной подготовки провел Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед»? Один – и тот не полный.

Криштиану вновь в центре скандалов и интриг, а медиа обсуждают его очередной трансфер.

Чем занимался Криштиану Роналду

В начале июля «Манчестер Юнайтед» начал предсезонные сборы. Но Криштиану Роналду на них не было. Вместо тренировок с основной командой Роналду посвятил себя самому себе. И вот важнейшие события из его расписания:

Середина июня. Роналду уехал в Португалию. Сначала он был вместе с семьей на Мадейре. Чуть позже отправился в Лиссабон. Из-за этого появился слух о возможном возвращении Роналду в «Спортинг». Спортдир клуба Угу Виана даже говорил: «Не думаю, что трансфер возможен. Но ты никогда не знаешь, что случится, ведь он сам может решать, куда хочет перейти».

Начало июля. Роналду тренируется самостоятельно и не думает о возвращении в расположение клуба. 4 июля была отмазка, что во всем виноваты семейные обстоятельства: «Манчестер Юнайтед» принял эту причину.

4 июля. Роналду все еще в Лиссабоне – он тренируется на базе сборной Португалии.

7 июля. на этот момент Роналду все еще не присоединился к «Манчестер Юнайтед» и не полетел с командой на предсезонные матчи в Бангкок. Спустя день после этого стало известно, что клуб разрешил ему не присутствовать из-за семейных проблем.

11 июля. Первый комментарий Эрика тен Хага по всей ситуации: «Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне – вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор».

15 июля. Роналду все еще тренировался самостоятельно – публиковал фото из тренажерного зала в шортах «Манчестер Юнайтед».

17 июля. Новый этап обсуждения будущего Роналду: пришел в комментарии под постом о переговорах со «Спортингом» и назвал это фэйком.

• К 22 июлю «Манчестер» сыграл три матча без Роналду – тен Хаг ждал его возвращения.

23 июля. Новое фото Роналду из тренажерки.

24 июля. Роналду вернулся в Манчестер, через два дня он смотрел матч с «Рексхэмом» с трибуны.

29 июля. Роналду прокомментировал другой пост со слухом о его уходе: «Без вранья нельзя привлечь внимание». При этом он снова не попал в состав на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед».

30 июля. Роналду выложил фото с тренировки «Манчестер Юнайтед». Он был в компании молодых игроков.

31 июля. Роналду наконец сыграл за «Манчестер Юнайтед» – вышел в товарищеском матче против «Райо Вальекано»: сыграл 45 минут и был единственным игроком, кого заменили в перерыве. Сразу этого он уехал со стадиона – но клуб вроде бы не видит в этом проблемы.

Чего добивается Роналду

Поведение Роналду сейчас очень похоже на то, что было с ним в прошлом году перед возвращением в «Манчеcтер Юнайтед». Он тоже пропустил некоторую часть предсезонной подготовки в «Ювентусе» и появился только ближе к первому матчу сезона Серии А – и тот провел в запасе.

Макс Аллегри тоже говорил, как Роналду важен для проекта, а Павел Недвед 13 августа 2021 года утверждал: «Не думаю, что «Юве» продаст Роналду. Это основополагающий человек для нашего проекта». Параллельно шли слухи об интересе других команд к Роналду. Через две недели он ушел.

Забавно, но ситуация сейчас примерно такая же. Если в прошлом году Роналду остался в запасе на первый матч «Ювентуса» в Серии А, то сейчас он просто провел 45 минут в товарняке. И да, параллельно идут активные слухи о переходе Криштиану. Медиа обсуждали в последнее время два варианта:

1. «Бавария». Но там все возможные руководители отмахнулись от этого трансфера: зарплата Роналду не та; курс развития «Баварии», направленный на молодых игроков, не соответствует сделке.

2. «Атлетико». Девушка Роналду подписалась на жену Диего Симеоне в соцсетях. The Athletic писал, что сам Роналду не против этого перехода. Но там бунтуют фанаты: вывесили баннер «Роналду, тебе тут не рады» – Роналду прискакал в соцсети и прокомментировал эту историю смеющимся смайликом.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (5)
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jek718875
1659370903
Вы что не читали, он сделал укол для увеличения,ну и теперь ему тяжело бегать
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mutabor0992
1659377494
Петух.
Ответить
olegiovchenko
1659386442
да выгоните его на хер.шлюха!
Ответить
ц
1659519229
Так ведь не берет никто, достал всех своими капризами, а ведь мог бы ещё пару лет нормально поиграть.
Ответить
nikki22
1659858657
да и хрен с ним
Ответить
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