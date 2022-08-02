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    Натхо: «РПЛ до сих пор один из сильнейших чемпионатов Европы»

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо высказался об уровне российской Премьер-лиги.

    «Люблю Россию и российский футбол, слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально.

    Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», – сказал Натхо.

    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл чемпионский титул в сезоне-2015/16.
    • В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3462

      Axe111 57 минут назад

      ))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25339

      vladimir-7 1 час назад

      Видимо, есть у Натхо желание вернуться в РПЛ.

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