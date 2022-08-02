Натхо: «РПЛ до сих пор один из сильнейших чемпионатов Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо высказался об уровне российской Премьер-лиги.

«Люблю Россию и российский футбол, слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально.

Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», – сказал Натхо.