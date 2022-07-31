Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак»: «Федун остается»

31 июля 2022, 16:02
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что владелец клуба Леонид Федун пока не покидает организацию.

«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаeтся. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник, и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Зеленов.

  • Федун завладел «Спартаком» в 2004 году.
  • При нем команда выиграла все российские трофеи.
  • «Спартак» сегодня может возглавить таблицу РПЛ.

Еще по теме:
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком» 2
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1659273310
Увы... (((
Ответить
R_a_i_n
1659274049
Не-не-не! Дыма без огня не бывает!
Ответить
3meeeD
1659275048
На радость соперникам)
Ответить
алдан2014
1659275223
Зарему на царство!!!
Ответить
гууд
1659275623
Федук красава, ждём комментарий заремки что все это заговор голубого топлива
Ответить
slavа0508
1659276120
Я с Федуном почти ровесник . боюсь до другого Спартака просто не доживу ....
Ответить
paracetamol
1659276910
Федун остается, значит не выше 10-го!
Ответить
kvm
1659281556
чёрт...
Ответить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
12
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+