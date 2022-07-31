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    «Спартак»: «Федун остается»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что владелец клуба Леонид Федун пока не покидает организацию.

    «Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаeтся. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник, и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Зеленов.

    • Федун завладел «Спартаком» в 2004 году.
    • При нем команда выиграла все российские трофеи.
    • «Спартак» сегодня может возглавить таблицу РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:02
    Комментарии8
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      Рейтинг: +16709

      paracetamol 14 минут назад

      Федун остается, значит не выше 10-го!

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      Рейтинг: +25918

      slavutiq70 27 минут назад

      Я с Федуном почти ровесник . боюсь до другого Спартака просто не доживу ....

      0
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      Рейтинг: +157

      гууд 36 минут назад

      Федук красава, ждём комментарий заремки что все это заговор голубого топлива

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4756

      алдан2014 42 минуты назад

      Зарему на царство!!!

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      Рейтинг: +577

      3meeeD 45 минут назад

      На радость соперникам)

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      Рейтинг: +8993

      R_a_i_n 1 час назад

      Не-не-не! Дыма без огня не бывает!

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      Рейтинг: +23064

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Увы... (((

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      Рейтинг: +314

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Главное, чтобы Федуниха осталась. Гыгыгы

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