«Спартак»: «Федун остается»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что владелец клуба Леонид Федун пока не покидает организацию.

«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаeтся. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник, и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Зеленов.