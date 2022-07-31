«Спартак»: «Федун остается»

Федун остается, значит не выше 10-го!
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что владелец клуба Леонид Федун пока не покидает организацию.
«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаeтся. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник, и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Зеленов.
- Федун завладел «Спартаком» в 2004 году.
- При нем команда выиграла все российские трофеи.
- «Спартак» сегодня может возглавить таблицу РПЛ.