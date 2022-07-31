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    Фанаты не могут попасть на матч «Пари НН» – ЦСКА из-за очередей, где оформляют Fan ID

    Десятки болельщиков не могут попасть на стадион «Нижний Новгород» на матч «Пари НН» – ЦСКА. Причина – очереди, в которых фанатам прямо на месте оформляют Fan ID.

    «Стоим в очереди больше получаса. Надо подтвердить личность. Успеть бы к матчу. Скорее всего, мы никуда не успеем. Были в Краснодаре, там нет Fan ID и был почти полный стадион. В Нижнем Новгороде же сегодня такого точно не будет», – сказал один из фанатов.

    • Матч начнется в 15:00 по Москве.
    • Fan ID начал действовать на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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