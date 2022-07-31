Фанаты не могут попасть на матч «Пари НН» – ЦСКА из-за очередей, где оформляют Fan ID

Десятки болельщиков не могут попасть на стадион «Нижний Новгород» на матч «Пари НН» – ЦСКА. Причина – очереди, в которых фанатам прямо на месте оформляют Fan ID.

«Стоим в очереди больше получаса. Надо подтвердить личность. Успеть бы к матчу. Скорее всего, мы никуда не успеем. Были в Краснодаре, там нет Fan ID и был почти полный стадион. В Нижнем Новгороде же сегодня такого точно не будет», – сказал один из фанатов.