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    «Я бы на коленях такое забил». Мостовой – о промахе Заболотного в матче с «Пари НН»

    Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал промах форварда ЦСКА Антона Заболотного в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

    • Заболотный не забил с линии вратарской на 89-й минуте.
    • Перед ним был открытый угол.

    «Заболотный в конце с двух шагов не попал. Будь на его месте нормальный нападающий, поставил бы ногу и закатил бы. Например, я? Я бы на коленях забил», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +557

      RUSARM 34 минуты назад

      Давно понятно-зе дерево!!! просто не кого выпускать,лавка короткая,но лучше бы Яка выпустили!!

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