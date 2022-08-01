«Я бы на коленях такое забил». Мостовой – о промахе Заболотного в матче с «Пари НН»

Давно понятно-зе дерево!!! просто не кого выпускать,лавка короткая,но лучше бы Яка выпустили!!
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал промах форварда ЦСКА Антона Заболотного в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).
- Заболотный не забил с линии вратарской на 89-й минуте.
- Перед ним был открытый угол.
«Заболотный в конце с двух шагов не попал. Будь на его месте нормальный нападающий, поставил бы ногу и закатил бы. Например, я? Я бы на коленях забил», – сказал Мостовой.