РПЛ. ЦСКА вел 2:0, но сыграл вничью с «Пари НН». У воспитанника «Локо» дубль

«Пари НН» в третьем туре РПЛ спас ничью в матче против ЦСКА. Москвичи вели после первого тайма 2:0.

Дубль оформил воспитанник «Локомотива» Тимур Сулейманов, вышедший на замену.

У ЦСКА дебютировал купленный у «Партизана» опорник Саша Зделар. После его появления «Пари НН» забил спасительный гол.

У «Пари НН» после трех туров два очка. ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 14; 0:2 – Кучаев, 22; 1:2 – Сулейманов, 60; 2:2 – Сулейманов, 85.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Зделар, 77), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66).

Предупреждения: Калинский, 21 – нет.

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