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    РПЛ. ЦСКА вел 2:0, но сыграл вничью с «Пари НН». У воспитанника «Локо» дубль

    «Пари НН» в третьем туре РПЛ спас ничью в матче против ЦСКА. Москвичи вели после первого тайма 2:0.

    Дубль оформил воспитанник «Локомотива» Тимур Сулейманов, вышедший на замену.

    У ЦСКА дебютировал купленный у «Партизана» опорник Саша Зделар. После его появления «Пари НН» забил спасительный гол.

    У «Пари НН» после трех туров два очка. ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 14; 0:2 – Кучаев, 22; 1:2 – Сулейманов, 60; 2:2 – Сулейманов, 85.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90).

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Зделар, 77), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66).

    Предупреждения: Калинский, 21 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии34
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      Рейтинг: +258

      saf05 9 минут назад

      Факел добьет коней, раненую лошать пристреливают.

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      Рейтинг: +11597

      Вомбат 17 минут назад

      Недобрую службу ЦСКА сослужила дюжина незабитых моментов в первом тайме. Игроки (да и тренер, раз он на второй тайм выпустил манекена вместо Чалова) решили, что команда хозяев не стоит того, чтобы ради нее напрягаться. И вышли на второй тайм покатать вату. А Нижний в первом тайме из-за ошибок в обороне не успел включить скорость. Ну а во втором тайме слабость обороны Нижнего проявлялась не так явно, как в первом, просто потому что ЦСКА был смят и раздавлен. Так-то ЦСКА намного выше классом, чем Нижний, и наверняка медали нынче возьмет.

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      Рейтинг: +16709

      paracetamol 17 минут назад

      Нашла коса на камень. Конифей понравился: мяч летит в угол, а он варежку раскрыл и смотрит на голяшник в свои ворота. Видать прыгать и, особенно, падать, невмоготу. Старые кости ноют! Эх, нет у Зенита соперников!

      2
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      Рейтинг: +32377

      VVM1964 > paracetamol 8 минут назад

      Как это нет - а Химки ?)

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      Рейтинг: +16570

      Cleaner > paracetamol 5 минут назад

      Конифей трех Зенитовских вратарей стоит. Потому как Зенитовские вратари - дырки!...)))

      0
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      Рейтинг: +4877

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      Поздравляю Нижний. Играли до последней минуты. У локомотива тоже во 2-м тайме очко отжали. Команда с характером

      2
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      Рейтинг: +16570

      Cleaner > Красногорск_Фан 4 минуты назад

      У Нижнего физика хороша. Гоняют их тренеры на тренировках не жалея, вот и есть результат.

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      Рейтинг: +69235

      insider_retro 19 минут назад

      Узнаю ЦСКА конца сезона... С трудом добыть, что бы потом благодушно про...
      Ныче, не молодцы...

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      Рейтинг: +389

      gennadiy 20 минут назад

      это что установка такая,вчера динамо сегодня цска .второй тайм вообще не играют. А Заболотный вообще отстой, как его ставят,,,

      1
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      Рейтинг: +32568

      zra78 20 минут назад

      Факел, НН кто следующий??

      1
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      Рейтинг: +3933

      ААМ 22 минуты назад

      Молодцы нижегородцы, молодец Сулейменов.

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      Рейтинг: +3917

      Enter2006 23 минуты назад

      Некогда, многие годы так славящийся обороной команда, именно в этом сегменте, сдулась... ((

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      Рейтинг: +16570

      Cleaner 25 минут назад

      Заболотного и Облякова пинком под зад...(

      3
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      Рейтинг: +18493

      Persona_non_Grata > Cleaner 18 минут назад

      Что-то тебе не ржется сегодня )

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