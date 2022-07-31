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  • РПЛ. ЦСКА вел 2:0, но сыграл вничью с «Пари НН». У воспитанника «Локо» дубль

РПЛ. ЦСКА вел 2:0, но сыграл вничью с «Пари НН». У воспитанника «Локо» дубль

31 июля 2022, 16:54
34

«Пари НН» в третьем туре РПЛ спас ничью в матче против ЦСКА. Москвичи вели после первого тайма 2:0.

Дубль оформил воспитанник «Локомотива» Тимур Сулейманов, вышедший на замену.

У ЦСКА дебютировал купленный у «Партизана» опорник Саша Зделар. После его появления «Пари НН» забил спасительный гол.

У «Пари НН» после трех туров два очка. ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 14; 0:2 – Кучаев, 22; 1:2 – Сулейманов, 60; 2:2 – Сулейманов, 85.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Зделар, 77), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66).

Предупреждения: Калинский, 21 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород ЦСКА Сулейманов Тимур
Комментарии (34)
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Dominator777
1659275807
Это же надо так обосраться: вели 2:0 и еле-еле удержали ничью. Выходной день козлы испортили!!!
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алдан2014
1659275869
Ну нижний,ну молодцы,удивили
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JTherry
1659275900
никто не хочет отдавать очки просто так, Нижний сегодня сыграл здорово во втором тайме, вырвали ничью... кони сами виноваты - запороли столько моментов в первом тайме, которых хватило бы для разгрома...
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Enter2006
1659276405
Некогда, многие годы так славящийся обороной команда, именно в этом сегменте, сдулась... ((
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ААМ
1659276494
Молодцы нижегородцы, молодец Сулейменов.
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zra78
1659276577
Факел, НН кто следующий??
Ответить
insider_retro
1659276671
Узнаю ЦСКА конца сезона... С трудом добыть, что бы потом благодушно про... Ныче, не молодцы...
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Красногорск_Фан
1659276721
Поздравляю Нижний. Играли до последней минуты. У локомотива тоже во 2-м тайме очко отжали. Команда с характером
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paracetamol
1659276779
Нашла коса на камень. Конифей понравился: мяч летит в угол, а он варежку раскрыл и смотрит на голяшник в свои ворота. Видать прыгать и, особенно, падать, невмоготу. Старые кости ноют! Эх, нет у Зенита соперников!
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zigbert
1659290663
ЦСКА имел преимущество в первом тайме но во втором сыграли замены Пари НН. Особенно хорош был Сулейманов.
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