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Орлов: «Уровень Черышева не соответствует «Зениту»

26 июля 2022, 18:38
7

Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему, по его мнению, бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев не подходит «Зениту».

«Черышев – футболист не такого высокого уровня, [чтобы быть в «Зените»]. От России, к сожалению, он не дождется приглашений от топовых клубов. В «Зенит» если кого-то приглашают, то более статусных и значимых футболистов. Если клубы приглашают, то игроков, которые усиливают состав.

А Черышев в последнее время и в сборной не особо был заметен. В «Валенсии» он не был игроком основного состава. Для чего его приглашать? Он был в рассвете своих сил в «Валенсии» и сидел на скамейке. А «Валенсия» – это не «Реал Мадрид», не «Барселона», – сказал Орлов.

  • У Черышева нет вариантов продолжения карьеры.
  • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
  • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Черышев Денис Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Андреич
1658855595
Когда он был в Валенсии, то не в расСвете, а в расЦвете своих сил. Школяры от бомбардира. И почти в любой команде РПЛ ему будут рады (главное, сойтись в цене вопроса).
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ySS
1658858443
Главное, что Генка соответствует уровню Зенита)
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jek718875
1658859406
Черышев это уровень Андорры
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СвинкаСправедливости
1658862851
В отличие от ваших бразильцев, Черышев всю жизнь играл в Европе. Вас посудить нормально и Клаудиньно с 19-ой строчки по гол+пас скатится до уровня Давыдова, наверное.
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TOMSON
1658866847
Вопрос не в умении, вопрос в хрустальности. Если бы кто знал из РПЛ точно, что он не сломается в первом же матче, то забрали бы не думая и при половине его пиковых умений…
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