Орлов: «Уровень Черышева не соответствует «Зениту»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему, по его мнению, бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев не подходит «Зениту».

«Черышев – футболист не такого высокого уровня, [чтобы быть в «Зените»]. От России, к сожалению, он не дождется приглашений от топовых клубов. В «Зенит» если кого-то приглашают, то более статусных и значимых футболистов. Если клубы приглашают, то игроков, которые усиливают состав.

А Черышев в последнее время и в сборной не особо был заметен. В «Валенсии» он не был игроком основного состава. Для чего его приглашать? Он был в рассвете своих сил в «Валенсии» и сидел на скамейке. А «Валенсия» – это не «Реал Мадрид», не «Барселона», – сказал Орлов.