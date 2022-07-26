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    Орлов: «Уровень Черышева не соответствует «Зениту»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему, по его мнению, бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев не подходит «Зениту».

    «Черышев — футболист не такого высокого уровня, [чтобы быть в «Зените»]. От России, к сожалению, он не дождется приглашений от топовых клубов. В «Зенит» если кого-то приглашают, то более статусных и значимых футболистов. Если клубы приглашают, то игроков, которые усиливают состав.

    А Черышев в последнее время и в сборной не особо был заметен. В «Валенсии» он не был игроком основного состава. Для чего его приглашать? Он был в рассвете своих сил в «Валенсии» и сидел на скамейке. А «Валенсия» — это не «Реал Мадрид», не «Барселона», – сказал Орлов.

    • У Черышева нет вариантов продолжения карьеры.
    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11119

      Алексей З 20 минут назад

      Орлов - рупор Газпрома.
      Черышев не очень сильный игрок, но не надо про уровень Зенита говорить. В матчах с Химками и КС мы его теперь наблюдаем ?
      8 легионеров на поле , это чтобы КС обыграть . Хорошая перспектива.

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