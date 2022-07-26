В «Партизане» прокомментировали информацию о переходе капитана Зделара в ЦСКА

Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к опорнику Саше Зделару.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», – сказал Вазура.