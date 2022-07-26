Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Зделара

Опорник «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в ЦСКА.
По информации Mozzart Sport, если московский клуб договорится о переходе с футболистом, то сможет активировать опцию выкупа игрока за 500 тысяч евро.
Руководство «Партизана» не станет препятствовать переходу, так как контракт со Зделаром истекает уже следующим летом.
- Зделар – капитан «Партизана».
- В составе белградской команды он забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 3,5 миллиона евро.
Источник: Mozzart Sport