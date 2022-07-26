Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Зделара

Опорник «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в ЦСКА.

По информации Mozzart Sport, если московский клуб договорится о переходе с футболистом, то сможет активировать опцию выкупа игрока за 500 тысяч евро.

Руководство «Партизана» не станет препятствовать переходу, так как контракт со Зделаром истекает уже следующим летом.