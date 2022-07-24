Для «Алании» сделают копию чемпионского кубка-1995. Клуб его потерял

«Алания» получит новый чемпионский кубок за сезон-1995. Соответствующая копия уже заказана.
«Руководство Первой лиги уже заказало копию утраченного чемпионского кубка образца 1995 года для «Алании».
Глава Первой лиги Наиль Измайлов снова ворвался в красно-белый мир и связался со спецами, которые делали спартаковский музей, чтобы восстановить все детали. Планируется красочное вручение чашки законным владельцам. А ворам, которые украли оригинал (хоть и копию все же) – пусть будет стыдно», – написал источник.
«Действительно, сегодня со мной связался Наиль Измайлов и сказал, что посодействует в изготовлении копии чемпионского кубка. Производство должно занять около трех месяцев. От лица ФК «Алания» и всех наших болельщиков выражаю Наилю Камильевичу благодарность за оперативное решение вопроса», – сказал вице-президент осетинского клуба Данил Гуриев.
- В «Алании» ранее объяснили потерю кубка.
- В 1995 году «Алания» стала чемпионом, опередив «Локомотив» и «Спартак».
- Команду тогда возглавлял Валерий Газзаев.