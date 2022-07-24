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    Для «Алании» сделают копию чемпионского кубка-1995. Клуб его потерял

    «Алания» получит новый чемпионский кубок за сезон-1995. Соответствующая копия уже заказана.

    «Руководство Первой лиги уже заказало копию утраченного чемпионского кубка образца 1995 года для «Алании».

    Глава Первой лиги Наиль Измайлов снова ворвался в красно-белый мир и связался со спецами, которые делали спартаковский музей, чтобы восстановить все детали. Планируется красочное вручение чашки законным владельцам. А ворам, которые украли оригинал (хоть и копию все же) – пусть будет стыдно», – написал источник.

    «Действительно, сегодня со мной связался Наиль Измайлов и сказал, что посодействует в изготовлении копии чемпионского кубка. Производство должно занять около трех месяцев. От лица ФК «Алания» и всех наших болельщиков выражаю Наилю Камильевичу благодарность за оперативное решение вопроса», – сказал вице-президент осетинского клуба Данил Гуриев.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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