Для «Алании» сделают копию чемпионского кубка-1995. Клуб его потерял

«Алания» получит новый чемпионский кубок за сезон-1995. Соответствующая копия уже заказана.

«Руководство Первой лиги уже заказало копию утраченного чемпионского кубка образца 1995 года для «Алании».

Глава Первой лиги Наиль Измайлов снова ворвался в красно-белый мир и связался со спецами, которые делали спартаковский музей, чтобы восстановить все детали. Планируется красочное вручение чашки законным владельцам. А ворам, которые украли оригинал (хоть и копию все же) – пусть будет стыдно», – написал источник.

«Действительно, сегодня со мной связался Наиль Измайлов и сказал, что посодействует в изготовлении копии чемпионского кубка. Производство должно занять около трех месяцев. От лица ФК «Алания» и всех наших болельщиков выражаю Наилю Камильевичу благодарность за оперативное решение вопроса», – сказал вице-президент осетинского клуба Данил Гуриев.