В «Алании» объяснили потерю чемпионского кубка-1995

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев подтвердил, что в клубе не знают о местонахождении чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.
По его словам, потеря трофея связана с многочисленными переменами, которые происходили в команде за последние 27 лет.
«С момента начала управления «Аланией» нашей семьей в 2019-м году копии чемпионского кубка в клубе не было, и ни один из нынешних сотрудников команды этот кубок никогда не видел.
Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трех лет, но, видимо, он очень надежно спрятан.
Стоит учесть, что с чемпионского сезона прошло уже 27 лет. За это время «Алания» пережила два банкротства, несколько смен юридических лиц и не менее двух десятков руководителей.
Поэтому сегодня заниматься поисками копии кубка – все равно что искать иголку в стоге сена.
Пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто располагает информацией о нашем трофее, обратиться в клуб. Если мы сможем его найти, обещаю, что «Алания» отблагодарит этого человека.
Чемпионство 1995 года – наша главная победа в истории! Память о ней должна сохраняться как для болельщиков, так и для будущих поколений футболистов.
Вчера клуб обратился в Российский Футбольный Союз с просьбой о создании новой копии чемпионского кубка. Если РФС сможет нам в этом помочь, это будет прекрасная новость!» – сказал Гуриев.
- В 1995 году «Алания» стала чемпионом, опередив «Локомотив» и «Спартак».
- Команду тогда возглавлял Валерий Газзаев.
- Сейчас владикавказцы выступают в Первой лиге.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.