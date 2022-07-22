Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    В «Алании» объяснили потерю чемпионского кубка-1995

    Вице-президент «Алании» Данил Гуриев подтвердил, что в клубе не знают о местонахождении чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

    По его словам, потеря трофея связана с многочисленными переменами, которые происходили в команде за последние 27 лет.

    «С момента начала управления «Аланией» нашей семьей в 2019-м году копии чемпионского кубка в клубе не было, и ни один из нынешних сотрудников команды этот кубок никогда не видел.

    Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трех лет, но, видимо, он очень надежно спрятан.

    Стоит учесть, что с чемпионского сезона прошло уже 27 лет. За это время «Алания» пережила два банкротства, несколько смен юридических лиц и не менее двух десятков руководителей.

    Поэтому сегодня заниматься поисками копии кубка – все равно что искать иголку в стоге сена.

    Пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто располагает информацией о нашем трофее, обратиться в клуб. Если мы сможем его найти, обещаю, что «Алания» отблагодарит этого человека.

    Чемпионство 1995 года – наша главная победа в истории! Память о ней должна сохраняться как для болельщиков, так и для будущих поколений футболистов.

    Вчера клуб обратился в Российский Футбольный Союз с просьбой о создании новой копии чемпионского кубка. Если РФС сможет нам в этом помочь, это будет прекрасная новость!» – сказал Гуриев.

    Новости по теме
    «Алания» попросила РФС создать копию чемпионского кубка-1995 1
    Газзаев: «Как чемпионский кубок «Алании» мог потеряться? А в ЦСКА ничего не пропало?» 6
    «Алания» потеряла чемпионский кубок-1995. Его ищут 3-й год (Baza) 14
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11