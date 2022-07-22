В «Алании» объяснили потерю чемпионского кубка-1995

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев подтвердил, что в клубе не знают о местонахождении чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

По его словам, потеря трофея связана с многочисленными переменами, которые происходили в команде за последние 27 лет.

«С момента начала управления «Аланией» нашей семьей в 2019-м году копии чемпионского кубка в клубе не было, и ни один из нынешних сотрудников команды этот кубок никогда не видел.

Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трех лет, но, видимо, он очень надежно спрятан.

Стоит учесть, что с чемпионского сезона прошло уже 27 лет. За это время «Алания» пережила два банкротства, несколько смен юридических лиц и не менее двух десятков руководителей.

Поэтому сегодня заниматься поисками копии кубка – все равно что искать иголку в стоге сена.

Пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто располагает информацией о нашем трофее, обратиться в клуб. Если мы сможем его найти, обещаю, что «Алания» отблагодарит этого человека.

Чемпионство 1995 года – наша главная победа в истории! Память о ней должна сохраняться как для болельщиков, так и для будущих поколений футболистов.

Вчера клуб обратился в Российский Футбольный Союз с просьбой о создании новой копии чемпионского кубка. Если РФС сможет нам в этом помочь, это будет прекрасная новость!» – сказал Гуриев.