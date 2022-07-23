Чернов рассказал, что помогло «Спартаку» разгромить «Краснодар»

Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итог матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он был в старте.
«Долгая дорога до Краснодара придала нам дополнительных эмоций.
Сначала нас очень тепло встретили болельщики в Ставрополе, а потом громко и яростно поддерживали на стадионе», – написал Чернов.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
- Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд
Источник: телеграм-канал Никиты Чернова