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    Чернов рассказал, что помогло «Спартаку» разгромить «Краснодар»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итог матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он был в старте.

    «Долгая дорога до Краснодара придала нам дополнительных эмоций.

    Сначала нас очень тепло встретили болельщики в Ставрополе, а потом громко и яростно поддерживали на стадионе», – написал Чернов.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал Никиты Чернова

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    23.07.2022 23:37
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