Чернов рассказал, что помогло «Спартаку» разгромить «Краснодар»

Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итог матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он был в старте.

«Долгая дорога до Краснодара придала нам дополнительных эмоций.

Сначала нас очень тепло встретили болельщики в Ставрополе, а потом громко и яростно поддерживали на стадионе», – написал Чернов.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд