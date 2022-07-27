Быстров: «Судья помог «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Хрустальный начал много говорить ))
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен судейством в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
«Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причем разница в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, то неизвестно, как еще всe закончилось», – сказал Быстров.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Следующий соперник – «Оренбург» (31 июля).