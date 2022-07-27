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Быстров: «Судья помог «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

27 июля 2022, 17:58
17

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен судейством в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причем разница в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, то неизвестно, как еще всe закончилось», – сказал Быстров.

  • Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
  • На 35-й минуте Левников показал прямую красную карточку игроку «Краснодара» Александру Черникову.
  • Через несколько минут Левников ошибочно не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Быстров Владимир
Комментарии (17)
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Enter2006
1658934522
Хрустальный начал много говорить ))
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Fusballer
1658936594
Судья молодец! Вот так всегда и надо судить!
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R_a_i_n
1658936636
Теперь ждём высказывания Быстрова после матчей Зенита.
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ySS
1658936654
В прошлом сезоне тому же коллективу, что и сейчас, насвистели на рекорд лиги по пенальти. Так, для справки
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Persona_non_Grata
1658939532
Что то последнее время слишком активен " маленький член сборной России " ! )))
Ответить
Фердя
1658940191
Дебил, что то не слышал его возмущения по игре Спартака с Ахматом! Бомж, он и в Африке бомж, попрошайка!
Ответить
dim29
1658940759
Тока ленивый на Спартаке не набирает себе вистов,что для Миллера услада для ушей,мне вот интересно,когда он канет в лету,они тоже так говорить будут?!Это был риторический вопрос.
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шахта Заполярная
1658941996
А кто ты такой вообще, а , да эксперт, над которым смеются на всех каналах и подворотнях. Что бы дали газку нюхнуть на кого угодно слюнями будешь брызгать
Ответить
житель СПб
1658945533
Быстров! Стоп токинг! Говорить свое мнение нельзя! Будут внизу много ругаться...
Ответить
zigbert
1658989688
Когда судьи несправедливо выносят решения против Спартака Быстров почему то молчит.
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