Быстров: «Судья помог «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен судейством в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
«Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причем разница в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, то неизвестно, как еще всe закончилось», – сказал Быстров.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
- На 35-й минуте Левников показал прямую красную карточку игроку «Краснодара» Александру Черникову.
- Через несколько минут Левников ошибочно не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева.
Источник: «Советский спорт»