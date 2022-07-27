Быстров: «Судья помог «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров недоволен судейством в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причем разница в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, то неизвестно, как еще всe закончилось», – сказал Быстров.