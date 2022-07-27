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    Быстров: «Вся страна видела, что удаления Черникова не было. Зачем нужна ЭСК?»

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров считает, что судьи матча «Краснодар»«Спартак» (1:4) ошиблись, удалив полузащитника хозяев Александра Черникова.

    • Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
    • На 35-й минуте Левников показал прямую красную карточку Черникову за удар Виктора Мозеса рукой.
    • Через несколько минут Левников ошибочно не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева.

    – ЭСК РФС признала, что форвард «Спартака» Александр Соболев ошибочно не был удален в игре с «Краснодаром», а судья не допустил очевидной ошибки при удалении краснодарца Александра Черникова. Как отреагируете?

    – Вся страна видела, что удаления у Черникова не было – это желтая карточка за отмашку рукой по шее. Но судья показал красную карточку, и сейчас никто не стал отменять удаление. Непонятно, зачем нужна такая комиссия при РФС, если она не может изменить ошибочное решение судьи.

    Пока судейское руководство не примет единую планку дозволенности при ведении борьбы за мяч и ее не начнут соблюдать, то так и будет возникать недопонимание у футболистов, руководителей клубов, болельщиков.

    Судьи должны давать футболистам играть в футбол – не свистеть мелкие подталкивания, падения после легкого контакта. И уже через тур футболисты будут не поднимать руки в сторону судьи, а продолжат борьбу за мяч. Нам нужно стремиться к контактной борьбе, как в Англии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2022 23:06
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18422

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      Вова, ты не тот Вова, который от имени всей страны может вещать, не переоценивай себя !!! )))

      1
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      Рейтинг: +4321

      mopecekca 20 минут назад

      Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем -
      _____________________________
      это слова быстрова после того как судьи засуживали Спартак!!
      Так **** ты ноешь, проститутка???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +647

      шахта Заполярная 31 минуту назад

      Все тупые не разбираются в футболе, один только "эксперт" с срач ТВ вОвик, бывший бомж, все знает и во всем разбирается.

      3
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      Рейтинг: +24161

      JTherry 33 минуты назад

      Плачет Вовочка в автомате,
      Кутаясь в зябкое пальтецо,
      Весь в слезах, и в губной помаде
      Перепачканное лицо... - фся страна видела...)

      3
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      Рейтинг: +484

      Жорик секс обжорик 48 минут назад

      Вова хватит подрывать пуканы красных, у них и так от игры к игре горит

      0
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      Рейтинг: +2259

      CSKA471 54 минуты назад

      Да хорош тебе это не отмашка, хорошо что ладошкой а не кулаком, по делу удаление, психанул

      3
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      Рейтинг: +2192

      СвинкаСправедливости 55 минут назад

      Крови не было...

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