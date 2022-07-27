Быстров: «Вся страна видела, что удаления Черникова не было. Зачем нужна ЭСК?»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров считает, что судьи матча «Краснодар» – «Спартак» (1:4) ошиблись, удалив полузащитника хозяев Александра Черникова.

Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

На 35-й минуте Левников показал прямую красную карточку Черникову за удар Виктора Мозеса рукой.

Через несколько минут Левников ошибочно не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева.

– ЭСК РФС признала, что форвард «Спартака» Александр Соболев ошибочно не был удален в игре с «Краснодаром», а судья не допустил очевидной ошибки при удалении краснодарца Александра Черникова. Как отреагируете?

– Вся страна видела, что удаления у Черникова не было – это желтая карточка за отмашку рукой по шее. Но судья показал красную карточку, и сейчас никто не стал отменять удаление. Непонятно, зачем нужна такая комиссия при РФС, если она не может изменить ошибочное решение судьи.

Пока судейское руководство не примет единую планку дозволенности при ведении борьбы за мяч и ее не начнут соблюдать, то так и будет возникать недопонимание у футболистов, руководителей клубов, болельщиков.

Судьи должны давать футболистам играть в футбол – не свистеть мелкие подталкивания, падения после легкого контакта. И уже через тур футболисты будут не поднимать руки в сторону судьи, а продолжат борьбу за мяч. Нам нужно стремиться к контактной борьбе, как в Англии.