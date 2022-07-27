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  • Быстров: «Вся страна видела, что удаления Черникова не было. Зачем нужна ЭСК?»

Быстров: «Вся страна видела, что удаления Черникова не было. Зачем нужна ЭСК?»

27 июля 2022, 23:06
20

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров считает, что судьи матча «Краснодар»«Спартак» (1:4) ошиблись, удалив полузащитника хозяев Александра Черникова.

  • Матч в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
  • На 35-й минуте Левников показал прямую красную карточку Черникову за удар Виктора Мозеса рукой.
  • Через несколько минут Левников ошибочно не удалил с поля игрока «Спартака» Александра Соболева.

– ЭСК РФС признала, что форвард «Спартака» Александр Соболев ошибочно не был удален в игре с «Краснодаром», а судья не допустил очевидной ошибки при удалении краснодарца Александра Черникова. Как отреагируете?

– Вся страна видела, что удаления у Черникова не было – это желтая карточка за отмашку рукой по шее. Но судья показал красную карточку, и сейчас никто не стал отменять удаление. Непонятно, зачем нужна такая комиссия при РФС, если она не может изменить ошибочное решение судьи.

Пока судейское руководство не примет единую планку дозволенности при ведении борьбы за мяч и ее не начнут соблюдать, то так и будет возникать недопонимание у футболистов, руководителей клубов, болельщиков.

Судьи должны давать футболистам играть в футбол – не свистеть мелкие подталкивания, падения после легкого контакта. И уже через тур футболисты будут не поднимать руки в сторону судьи, а продолжат борьбу за мяч. Нам нужно стремиться к контактной борьбе, как в Англии.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Быстров Владимир Черников Александр
Комментарии (20)
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CSKA471
1658952852
Да хорош тебе это не отмашка, хорошо что ладошкой а не кулаком, по делу удаление, психанул
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JTherry
1658954121
Плачет Вовочка в автомате, Кутаясь в зябкое пальтецо, Весь в слезах, и в губной помаде Перепачканное лицо... - фся страна видела...)
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шахта Заполярная
1658954240
Все тупые не разбираются в футболе, один только "эксперт" с срач ТВ вОвик, бывший бомж, все знает и во всем разбирается.
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Persona_non_Grata
1658955401
Вова, ты не тот Вова, который от имени всей страны может вещать, не переоценивай себя !!! )))
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diktatop
1658959532
Счас посмотрел обзор матча, впринципе судья все по делу рассудил... Но есть три вопроса может кто подскажет? 1) за что хотели удалить соболя? , там игрок сам врезался ему в локоть. Прыгнуть и бороться воздухе не отрывая от тела рук не возможно. 2) за что отменили 5 гол Спартака? Офсайда не было, Сафонов не зафиксировал мяч. 3) вроде правила за меж сезонье не меняли, дак почему был пенальти в ворота Спартака? Не прямое попадание в руку, а от головы, расстояние предельно маленькое. В том сезоне кучу таких пенальти не поставили (точно не помню 2 или 3 таких не дали Спартаку в том сезоне).
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Дядя Серёжа
1658971805
Не слишком ли громко изрекать от имени всей страны? Окстись, зарвался оглоед, бестолочи пытаются определить общественное мнение.
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Томик
1658974226
Кто ж эту планку единую примет? Придётся игроков "Зенита" удалять, Володька. А это неприемлемо.
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almanev
1658982769
Вся страна видела на ютубе как бухой Быстров получает в е****
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paracetamol
1658987499
Непонятно, зачем нужна такая комиссия при РФС, если она не может изменить ошибочное решение судьи в пользу Спердяка? - Согласен!
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Andrew01
1658989326
Хотелось бы спросить у Вовы, он долбится в глаза или просто с головой не в порядке, что за движение было ногой? это нормально по его мнению? а рукой Черников просто немного добавил. За движение ногой ЖК + рукой ЖК = Красная))) ___________________________________________________________________________________________ " не свистеть мелкие подталкивания, падения после легкого контакта." - он как интересно расценил эпизод с непоставленным пенальти на Зиньковском в суперкубке?
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