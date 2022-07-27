«C арбитром в комнате VAR сидела Зарема?» Быстров возмущен судейством в матче «Краснодар» – «Спартак»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что судьи не должны были засчитывать первый гол «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Во время первого гола «Спартака» голевую передачу человек отдал рукой. Вопрос к арбитру на VAR, чем он там занимался? Кто ему там глаза закрыл? Зарема с ним, что ли, сидела в комнате VAR, кофе пила и просила не смотреть в монитор?» – сказал Быстров.