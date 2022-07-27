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  • «C арбитром в комнате VAR сидела Зарема?» Быстров возмущен судейством в матче «Краснодар» – «Спартак»

«C арбитром в комнате VAR сидела Зарема?» Быстров возмущен судейством в матче «Краснодар» – «Спартак»

27 июля 2022, 00:51
19

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что судьи не должны были засчитывать первый гол «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Во время первого гола «Спартака» голевую передачу человек отдал рукой. Вопрос к арбитру на VAR, чем он там занимался? Кто ему там глаза закрыл? Зарема с ним, что ли, сидела в комнате VAR, кофе пила и просила не смотреть в монитор?» – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Быстров Владимир Салихова Зарема
Комментарии (19)
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Persona_non_Grata
1658872784
Ты не окуел милок и это после результатов прозенитовской ЭСК !!! - даже у этой шоблы на это наглости не хватило !!!
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SpartakMoskwa
1658898506
Вот идиот то
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NewLife
1658902211
Агрессивный мудак со срач тв.
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Kollljan
1658904087
То, что судьи, в основном, свистят в ползу Спартака, наблюдается ещё со времён СССР. Эта позорная судейская "традиция" наблюдается и в настоящее время. Все видят, как после свистка не в пользу Спартака, вся команда бросается на судью. Вся скамейка агрессивно кидается на резервного. Визг подымается наистрашнейший. Оставлять такое поведение ФК Спартак без наказания нельзя.
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R_a_i_n
1658904831
Смотри Вовка, язык-то подрежут. Михаил Борзыкин не даст соврать)
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Январь 59
1658905300
Если это подтвердится, то результат матча должен быть онулирован , а Спартаку засчитать техническое поражение.
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JTherry
1658907130
Володька, пора бы тебе повзрослеть или подлечиться...
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alefreddy
1658907335
Хороший футболист был а голову отшибли
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paracetamol
1658910448
Арбитр на VAR, занимался Заремой. Вот в чем причина!
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Krasnodar 123
1658913666
Володя, да хорошо если только кофе пила и глазки ему закрывала. Тут все наверняка серьезней, глубже и ширше.
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