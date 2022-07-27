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    «C арбитром в комнате VAR сидела Зарема?» Быстров возмущен судейством в матче «Краснодар» – «Спартак»

    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что судьи не должны были засчитывать первый гол «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

    «Во время первого гола «Спартака» голевую передачу человек отдал рукой. Вопрос к арбитру на VAR, чем он там занимался? Кто ему там глаза закрыл? Зарема с ним, что ли, сидела в комнате VAR, кофе пила и просила не смотреть в монитор?» — сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sichigkenibu4189 28 секунд назад

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      Рейтинг: +18371

      Persona_non_Grata 57 минут назад

      Ты не окуел милок и это после результатов прозенитовской ЭСК !!! - даже у этой шоблы на это наглости не хватило !!!

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