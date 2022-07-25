«Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака»

«Краснодар» недоволен судейством в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

Клуб выложил видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.

По мнению краснодарцев, рефери мог дважды удалять форварда «Спартака» Александра Соболева, гол Романа Зобнина стоило отменить, а Виктора Мозеса наказать предупреждением за симуляцию.