«Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака»

Уже несколько раз зарекался что-то со спартаковскими обсуждать. Печально - но это бессмысленно. Да, ладно пусть все показывает игра, да и однократно можно комментировать. Разговаривать все менее интересно. (Справедливости ради, здесь есть 2-3 исключения). А самое печальное - что именно в этом причина неудач клуба.
«Краснодар» недоволен судейством в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).
Клуб выложил видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.
«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.
По мнению краснодарцев, рефери мог дважды удалять форварда «Спартака» Александра Соболева, гол Романа Зобнина стоило отменить, а Виктора Мозеса наказать предупреждением за симуляцию.