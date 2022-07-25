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    «Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака»

    «Краснодар» недоволен судейством в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    Клуб выложил видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.

    «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.

    По мнению краснодарцев, рефери мог дважды удалять форварда «Спартака» Александра Соболева, гол Романа Зобнина стоило отменить, а Виктора Мозеса наказать предупреждением за симуляцию.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии39
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      Рейтинг: +16659

      житель СПб 17 минут назад

      Уже несколько раз зарекался что-то со спартаковскими обсуждать. Печально - но это бессмысленно. Да, ладно пусть все показывает игра, да и однократно можно комментировать. Разговаривать все менее интересно. (Справедливости ради, здесь есть 2-3 исключения). А самое печальное - что именно в этом причина неудач клуба.

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      Рейтинг: +137

      rac531 32 минуты назад

      Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно, если ориентироваться на ЭСК, который посчитал, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре.
      Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника.

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > rac531 26 минут назад

      Ласковый и нежный зверь )))

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer > rac531 25 минут назад

      "а потом просто погладил рукой соперника" - может судья посчитал это за домогательство.

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      Рейтинг: +16659

      житель СПб > rac531 22 минуты назад

      Но рукой то он действительно не бил, а погладил... Ну нравится ему Виктор, что тут сделаешь...

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      Рейтинг: +25913

      slavutiq70 49 минут назад

      Дебилизм,,,,какие претензии если левый пендаль дали в пользу Краснодара,,,,мяч с бешенной силой попал в лицо Спартаковца , потом отскочил в руку ,,,какой нахер пендаль ???????

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      Рейтинг: +500

      Янвapь 69 > slavutiq70 28 минут назад

      тот пендаль в пользу Краснодара уже ничего не решал, потому что игра была сломана свиносудьёй в самом начале

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer > slavutiq70 26 минут назад

      Тоже странным показалось. Хрен среагируешь в таком моменте. Да ещё и после того, как в лицо прилетело.

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer > Янвapь 69 25 минут назад

      Шо, не нравится, да?))))

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      Рейтинг: +1324

      Artemka444 53 минуты назад

      У нас в каждом матче судьи по своему слепые!!!

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну Мозес может и очень картинно упал, но удалять игрока Краснодара всё равно надо было - сначала он пытался заехать Мозесу в пах, а затем умышленный удар ( а не отмашка ) !!! Соболева при большом желании можно было удалить, но я увидел только один такой момент, а вот почему гол Зобнина надо отменять ??? Но при этом были спорные трактовки и в пользу Краснодара и не одна... Поэтому если судья где-то и косячил, то в ОБЕ стороны !!!

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      Рейтинг: +16363

      ilichkadr > Persona_non_Grata 49 минут назад

      Если бы был умышленный удар, то Мозес был бы лишён возможности картинно падать. Судья удалил игрока Краснодара, что предопределило разгром. Спартак выиграл бы и без удаления, поскольку у быков защита отсутствовала напрочь. Да и Спартак выглядел более собранным, чем Краснодар. Класс есть класс.

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      Рейтинг: +16659

      житель СПб > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Сложно с Вами, спартаковскими общаться. У вас только одно мнение правильное - ваше... Все, кроме спартаковцев, считают удаление необоснованным. Но правы, конечно, Вы...

      0
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      Рейтинг: +137

      rac531 > ilichkadr 31 минуту назад

      А вот сколько раз у "Спартака" удаляли игроков, а он не то что не развилвался, но и забивал при этом)

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > житель СПб 30 минут назад

      Очень бы интересно послушать мнение специалистов , да и ЗА ВСЕХ говорить не надо, ВЫ лично - это еще не все !!! Кстати, еще раз прочтите мое мнение !!!

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      Рейтинг: +137

      rac531 > житель СПб 30 минут назад

      Кто это ВСЕ?
      Маразматик Орлов, который ваше ВСЁ?)

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > rac531 29 минут назад

      Да это и не только у Спартак - такое сплошь и рядом !

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > ilichkadr 28 минут назад

      А ты пересмотри момент - четко прослеживается движение ногой в попытке ударить именно игрока, а не мяч и движение рукой такое же ((( Так что в данном эпизоде - оранжевая карточка и на усмотрение судьи, мог дать желтую ? - мог, но и красная вполне оправдана и таких пограничных моментов ( неоднозначных ) в этом матче достаточно и ГЛАВНОЕ в обе стороны !!!

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      Рейтинг: +16659

      житель СПб > Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Да я, как правило, читаю внимательно: "Ну Мозес может и очень картинно упал, но удалять игрока Краснодара всё равно надо было - сначала он пытался заехать Мозесу в пах, а затем умышленный удар ( а не отмашка ) !!!"

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      Рейтинг: +651

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      НЫТЬ! газпром поможет))

      0
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      Рейтинг: +19

      Zidanho 1 час назад

      Что же Краснодар не включил сюда видео как сперцян сзади со всей злости по ногам заехал , как как нападающий Краснодара наступил на ногу селихову , или это другое ???))) единственная крупная ошибка левникова это не удаление Соболева!!!

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer > Zidanho 1 час назад

      Да, не дотянул судья до стандартного хет-трика: пенальти, отмененный гол, удаление))))

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      Рейтинг: +1766

      mahan 1 час назад

      Ошибки судьи были, конкретно было две. Согласен, что Соболева по правилам должны были удалить, и пенальти в ворота Спартака не было. Эти ошибки судья совершил.

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      Рейтинг: +56

      SanchOo 1 час назад

      Здесь были ошибки от судьи в обе стороны, удаление Черникова там считаю желтая карта, должен был быть удален Соболев, пенальти в ворота Спартака не было, гол Соболева тоже сомнительно, он не зафиксировал мяч полностью а только пальцем.

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      Рейтинг: +56

      SanchOo > SanchOo 1 час назад

      Спартак бы выиграл все равно, Краснодар в таком темпе всю игру не выдержал бы.

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      Рейтинг: +1884

      Bozigit 1 час назад

      Var не помогает, нужен Var var)))

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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 > Bozigit 1 час назад

      Согласен. Нужно подключать два VAR, и один из них должен быть абсолютно с другой страны, и они должны спорить о решениях. А их должен рассматривать и контролировать третий мега-VAR! )))

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      Рейтинг: +16363

      ilichkadr > Enter2006 59 минут назад

      А третий мега-VAR кто будет контролировать? Наверное объединенный совет фанатов при РФС! Тупой, ещё тупее...не иначе.

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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 > ilichkadr 45 минут назад

      Абсолютно согласен )) Я уже неоднократно задавался вопросом, зачем этот VAR внедрили, если слепые.

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