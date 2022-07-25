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  • «Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака»

«Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака»

25 июля 2022, 11:44
56

«Краснодар» недоволен судейством в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

Клуб выложил видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.

По мнению краснодарцев, рефери мог дважды удалять форварда «Спартака» Александра Соболева, гол Романа Зобнина стоило отменить, а Виктора Мозеса наказать предупреждением за симуляцию.

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (56)
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Fusballer
1658739746
Надо было играть и забивать. Тогда никакие судьи не помешают. Плюс судья почти стандартно отработал - пеналь в ворота Спартака и отмененный гол.
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jek718875
1658740160
Руки прочь от народной команды!!!
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Bozigit
1658740950
Var не помогает, нужен Var var)))
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Zidanho
1658742179
Что же Краснодар не включил сюда видео как сперцян сзади со всей злости по ногам заехал , как как нападающий Краснодара наступил на ногу селихову , или это другое ???))) единственная крупная ошибка левникова это не удаление Соболева!!!
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Persona_non_Grata
1658743617
Ну Мозес может и очень картинно упал, но удалять игрока Краснодара всё равно надо было - сначала он пытался заехать Мозесу в пах, а затем умышленный удар ( а не отмашка ) !!! Соболева при большом желании можно было удалить, но я увидел только один такой момент, а вот почему гол Зобнина надо отменять ??? Но при этом были спорные трактовки и в пользу Краснодара и не одна... Поэтому если судья где-то и косячил, то в ОБЕ стороны !!!
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Artemka444
1658744240
У нас в каждом матче судьи по своему слепые!!!
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slavа0508
1658744478
Дебилизм,,,,какие претензии если левый пендаль дали в пользу Краснодара,,,,мяч с бешенной силой попал в лицо Спартаковца , потом отскочил в руку ,,,какой нахер пендаль ???????
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Ганнибал Лектор
1658747698
Свинорылые всё равно будут хрюкать о купленном чемпионстве Зенита. В том, что их раскатывают 7-1, 5-0, 4-0 виноват Зенит, а не бездарный менеджмент крючкохвостых
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zigbert
1658749470
В таком случае все голы Спартака можно отменять а судью на мыло. Ошибки были в обе стороны но по игре Спартак был все же лучше и победил заслуженно.
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ySS
1658757138
Чё так мало?) Кроме того, что судья МОГ удалить Соболя, жаловаться нечего. Матчи Краснодара и Спартака, за редким исключением, сопровождаются недовольством судейством)
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