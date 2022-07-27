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    КДК наказал «Краснодар» за появление Галицкого в судейской после матча со «Спартаком»

    КДК РФС вынес решение по матчу второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4). Известно, что после игры в судейскую зашел владелец хозяев Сергей Галицкий.

    Краснодарцы оштрафованы на 200 тысяч рублей и обязаны провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок – до конца сезона-2022/23.

    • Матч обслуживал Кирилл Левников.
    • В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
    • У «Краснодара» 1 очко после 2 туров.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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