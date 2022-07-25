Галицкий заходил в судейскую после матча со «Спартаком». Его может наказать КДК РФС

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушении регламента со стороны Сергея Галицкого.
Владелец «Краснодара» без разрешения зашел в судейскую после проигранного матча второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).
«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами.
Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Галицкий. Второе – выбегание на поле болельщика «Кранодара».
Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», – сказал Григорьянц.
- Матч обслуживал Кирилл Левников.
- В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»