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    Галицкий заходил в судейскую после матча со «Спартаком». Его может наказать КДК РФС

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушении регламента со стороны Сергея Галицкого.

    Владелец «Краснодара» без разрешения зашел в судейскую после проигранного матча второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    «Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами.

    Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Галицкий. Второе – выбегание на поле болельщика «Кранодара».

    Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1217

      alefreddy 3 минуты назад

      Того Краснодара уже нет поэтому будет шумиха и далее

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      Рейтинг: +24044

      JTherry 7 минут назад

      бесполезный заход в судейскую, "бычки" в этом году конкуренцию никому не составят, с таким колхозным футболом они даже в пятерку не попадут...) слишком много дифирамбов было "спето" им ранее, молодые "академики" проседают в РПЛ с серьезными командами и по физике, и по классу... в первый год выстрелили, во второй - завяли...

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      Рейтинг: +4848

      neim 1 час назад

      Надо было заходить до, а не после матча )))..

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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > neim 30 минут назад

      Хочешь сказать - опоздал ? )))

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