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  • Чалов рассказал, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» после ЧМ-2018

Чалов рассказал, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» после ЧМ-2018

22 июля 2022, 07:55
4

Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскрыл подробности сорвавшегося перехода в «Кристал Пэлас» в 2019 году.

– В какой момент ты потерял уверенность? В сезоне-2018/19 ты выдал роскошный сезон, стал лучшим бомбардиром. Когда что-то сломалось?

– Не знаю, к себе отношения я не менял, продолжал работать. Может быть, были какие-то микротравмы, но в голове ничего не поменялось. Возможно, ко мне по-другому начали относиться, по-другому готовиться.

– Самая популярная версия: тебя надломил сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас».

– Каждый раз я это слушаю, каждый раз говорю всем: нет! Я так не считаю. Понятное дело, что я хотел бы там поиграть. И хочу. Но ко всему в жизни отношусь так: все, что ни делается, – все к лучшему.

– Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер сорвался?

– Отчасти понимаю, но не могу это рассказать. Я хотел там играть.

– По одной из версий, так как в тот момент в ЦСКА менялся владелец, клубу нужно было сохранить все свои активы.

– Таких деталей я не знаю. Давайте так, когда случаются такие ситуации, ты думаешь: отказались они от трансфера – окей, я же не поменялся, продолжаю так же упорно работать. Значит, в следующее трансферное окно придет предложение лучше.

– Есть еще версия, что руководство посчитало – через год ты будешь стоить еще дороже.

Получается так, да.

– И финальное. Говорили, что руководство посчитало – если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?

– У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе!

  • Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 14 миллионов евро.
  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (4)
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Теркчанин
1658466658
ну и придурки что отказались,14 миллионов он не стоил,разве что половины этой суммы.
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El_Chori
1658466811
!!!!Чалов рассказал, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» после ЧМ-2018!!!! ------------------------------------------ – Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер сорвался? – Отчасти понимаю, но не могу это рассказать.
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Snek
1658495618
Да уж, как Гинер мог так просчитаться? Мог получить 14 лямов за совершенно посредственного игрока...
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