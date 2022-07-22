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Чалов рассказал, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» после ЧМ-2018

Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскрыл подробности сорвавшегося перехода в «Кристал Пэлас» в 2019 году.

– В какой момент ты потерял уверенность? В сезоне-2018/19 ты выдал роскошный сезон, стал лучшим бомбардиром. Когда что-то сломалось?

– Не знаю, к себе отношения я не менял, продолжал работать. Может быть, были какие-то микротравмы, но в голове ничего не поменялось. Возможно, ко мне по-другому начали относиться, по-другому готовиться.

– Самая популярная версия: тебя надломил сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас».

– Каждый раз я это слушаю, каждый раз говорю всем: нет! Я так не считаю. Понятное дело, что я хотел бы там поиграть. И хочу. Но ко всему в жизни отношусь так: все, что ни делается, – все к лучшему.

– Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер сорвался?

– Отчасти понимаю, но не могу это рассказать. Я хотел там играть.

– По одной из версий, так как в тот момент в ЦСКА менялся владелец, клубу нужно было сохранить все свои активы.

– Таких деталей я не знаю. Давайте так, когда случаются такие ситуации, ты думаешь: отказались они от трансфера – окей, я же не поменялся, продолжаю так же упорно работать. Значит, в следующее трансферное окно придет предложение лучше.

– Есть еще версия, что руководство посчитало – через год ты будешь стоить еще дороже.

Получается так, да.

– И финальное. Говорили, что руководство посчитало – если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?

– У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе!

  • Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 14 миллионов евро.
  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +541

    El_Chori 1 час назад

    !!!!Чалов рассказал, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» после ЧМ-2018!!!!
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    – Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер сорвался?

    – Отчасти понимаю, но не могу это рассказать.

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    Рейтинг: +295

    Кирилл Михайлов > El_Chori 1 час назад

    - Руководство посчитало – через год ты будешь стоить еще дороже.
    – Получается так, да.

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    Рейтинг: +105

    Теркчанин 1 час назад

    ну и придурки что отказались,14 миллионов он не стоил,разве что половины этой суммы.

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