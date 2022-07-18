ЦСКА выступил с заявлением о будущем Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Сантос».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но все же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом.

Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен.

Все наши договорeнности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — сказал Брейдо.