ЦСКА выступил с заявлением о будущем Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Сантос».
«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но все же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом.
Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен.
Все наши договорeнности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — сказал Брейдо.
- Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: «Чемпионат»