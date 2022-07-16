Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, где и когда будут прощаться с тренером Георгием Ярцевым.

В пятницу 74-летний специалист умер у себя дома, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.

«Во вторник (19 июля) в 10 утра состоится прощание в манеже «Спартака», в 12 – отпевание в церкви на Преображенской площади, и похороны пройдут на Преображенском кладбище.

Сейчас идет согласование с кладбищем, семья хочет там. Загвоздки в том, что эти кладбища законсервированы», – заявил Ловчев.

Новости по теме
«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
Фанаты «Зенита» на матче с «Химками» вывесили баннеры в память об экс-спартаковцах Ярцеве и Козлове 8
«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14

    яиссор 7 минут назад

    Погуглил, интересное место...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11