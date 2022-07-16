Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, где и когда будут прощаться с тренером Георгием Ярцевым.

В пятницу 74-летний специалист умер у себя дома, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.

«Во вторник (19 июля) в 10 утра состоится прощание в манеже «Спартака», в 12 – отпевание в церкви на Преображенской площади, и похороны пройдут на Преображенском кладбище.

Сейчас идет согласование с кладбищем, семья хочет там. Загвоздки в том, что эти кладбища законсервированы», – заявил Ловчев.