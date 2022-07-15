«Спартак» взял на себя организацию похорон Ярцева

Семье бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева не придется нести траты на организацию похорон. Ее оплатит «Спартак».

«Спартак» возьмет на себя всю организацию прощания с Георгием Ярцевым. Пока мы не можем сказать, где и когда оно пройдет», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.