«Спартак» взял на себя организацию похорон Ярцева

это правильно что клуб отдает почести легенде футбола
Семье бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева не придется нести траты на организацию похорон. Ее оплатит «Спартак».
«Спартак» возьмет на себя всю организацию прощания с Георгием Ярцевым. Пока мы не можем сказать, где и когда оно пройдет», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- 74-летний специалист умер, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.
- Ярцев возглавлял российскую сборную с 2003 по 2005 год.
- Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».
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