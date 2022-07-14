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Радимов отреагировал на цель «Спартака» выиграть РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, что руководство «Спартака» поставило команде задачу бороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

– Реально ли «Спартаку» побороться за золото с Зенитом?

– А вы как думаете? Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» – разные планеты. Цели можно ставить любые.

Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» – они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок.

Джикия и Соболев создают команду в медиалиге – может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в медиалиге могут конкурировать.

– Стоит ли говорить об этом во всеуслышание? Когда Спартак выиграл последний чемпионат, никто публично о золоте не говорил.

– Каждый сам решает. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» – какая-то фантастика.

– Абаскаль отказался назвать конкретную цель. Как вы думаете, понравится ли ему такой подход руководства? Особенно после 0:4 в Суперкубке.

– Он недавно в «Спартаке». Я думаю, они еще мало знакомы и, тем более, такая чехарда со спортивным директором. Последнее время я плохо понимаю, что происходит в «Спартаке».

  • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
  • «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал 10-м.

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16378

    Cleaner 30 минут назад

    Радимов отреагировал на цель «Спартака» выиграть РПЛ. Он заРЖАЛ!...)

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