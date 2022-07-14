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В «Спартаке» назвали главные цели клуба на сезон-2022/23

14 июля 2022, 14:18
16

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Состав готов достойно выступать в соответствии с целями клуба. Дальше будем смотреть. Что касается задач на сезон, цели определены советом директоров. Это золотые медали чемпионата России и Кубок страны. Финал и победа. Это цели. Других целей не будет никогда.

Задачи – максимальная концентрация на всей дистанции. Работа команды на результат», – сказал Мележиков.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в чемпионате, но выиграл Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (16)
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шахта Заполярная
1657797972
УДАЧИ !
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FС Spаrtак
1657799264
одни боты зенитки комменты вы свое лицо уже показали клоуны сайта бомбардир.заметил ни цска ни локо ни других клубов болельщики не пишут на этом сайте херню как только болельщики зенита.не стремно вам самим то показывать другим какие у зенита болельщики
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slavа0508
1657799431
Да уж . пустобрёх....а что сделано что бы поменять 10 место хотя бы на 3 . состав не только не усилился а считаю что ослабился с уходом Жиго и Бакаева ...тренера взяли тоже можно сказать практиканта . не известно проявит он свой талант или нет о котором много говорят ...в управление клубом тоже не каких сдвигов к лучшему . так с чего вдруг замечтали о золоте не чего для этого не сделав ...
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Kollljan
1657800396
Задача Спартака на сезон - даешь ФНЛ !!!
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paracetamol
1657804681
Цель - золотые медали чемпионата России и Кубок страны, результат - 13 место и переходные матчи!
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Freyd
1657805054
Бомжи набежали,но цели конечно завышены
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subbotaspartak
1657806661
Цель должна стоять большая, А то смысла нет болеть... А получится какая - Ну это будем посмотреть... А бомжи пускай бакланят, Просто зависть их берёт, При всём ихнем чемпионстве На Спартак идёт народ!
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SpartakMoskwa
1657806859
10 место не выше это ваш потолок с таким составом, даже боязно чего то за Спартак, такого слабого состава давненько я не видал
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alefreddy
1657817397
что покурил этот менеджер или сон приснился?
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житель СПб
1657821727
А потом в Спартаке обижаются, когда над ними все смеются. А чего обижаться? Сами виноваты!
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