В «Спартаке» назвали главные цели клуба на сезон-2022/23

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Состав готов достойно выступать в соответствии с целями клуба. Дальше будем смотреть. Что касается задач на сезон, цели определены советом директоров. Это золотые медали чемпионата России и Кубок страны. Финал и победа. Это цели. Других целей не будет никогда.

Задачи – максимальная концентрация на всей дистанции. Работа команды на результат», – сказал Мележиков.