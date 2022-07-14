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В «Спартаке» назвали главные цели клуба на сезон-2022/23

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Состав готов достойно выступать в соответствии с целями клуба. Дальше будем смотреть. Что касается задач на сезон, цели определены советом директоров. Это золотые медали чемпионата России и Кубок страны. Финал и победа. Это цели. Других целей не будет никогда.

Задачи – максимальная концентрация на всей дистанции. Работа команды на результат», – сказал Мележиков.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в чемпионате, но выиграл Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»

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