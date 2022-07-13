Карпин заявил, что готов сыграть в Медиалиге

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что готов сыграть в Медийной футбольной лиге.

— Крайне популярна история с Медиалигой, с «Амкалом» играло «Динамо». Вы готовы сыграть, можете сами выйти на поле?

— Для шоу — интересно. Вижу это больше как шоу. Да, ок — я готов сам сыграть, но к футболу это имеет мало отношения.