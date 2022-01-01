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Карпин заявил, что готов сыграть в Медиалиге

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что готов сыграть в Медийной футбольной лиге.

— Крайне популярна история с Медиалигой, с «Амкалом» играло «Динамо». Вы готовы сыграть, можете сами выйти на поле?

— Для шоу — интересно. Вижу это больше как шоу. Да, ок — я готов сам сыграть, но к футболу это имеет мало отношения.

  • Чемпионом первого сезона Медиалиги стала команда 2Drots.
  • Их могут пригласить в Кубок России.
  • Во втором сезоне Медиалиги сыграет команда Георгия Джикии и Александра Соболева.

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Источник: «РБ Спорт»

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