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  • Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова»

Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова»

11 июля 2022, 13:51
9

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

  • Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
  • Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с Дмитрием Чистяковым и Антоном Зиньковским.
  • Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

«Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.

Рефери находился в хорошей позиции, всe это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».

Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов.

Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать. Изначально толкнули Чистякова — дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно», — сказал Игонин

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Чистяков Дмитрий Зиньковский Антон
Комментарии (9)
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Enter2006
1657537524
А изначально ли толкнул или просто руку на спину положил? Толчок был НЕ ИЗНАЧАЛЬНО а когда голкипер соперника скользил сносить соперника. Где толчок в моменте касания Зиньковского мяча? Пересмотрите ещё раз. Да, далее был толчок, но все орут что это было ДО того, где??? Что Чистяков начал падать когда ему было выгодно - вижу. Но не надо нагло врать, не было толчка ДО касания мячом Зиньковским! И это - 100% пенальти!
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derrik2000
1657537844
Не, ну, понимаю, если бы ОПЫТНЫЙ арбитр, или арбитрЫ, пусть и в отставке, что-то там "мнение имели", но обсуждать достаточно спорный эпизод с игроком команды соперника, хоть и бывшим.... Понимаю, что этот 11-метровый возможно был бы так... "счёт на табло размочить", но тем не менее... Судя по всему, Спартак не будет выносить эпизод с не назначением 11-метрового на рассмотрение КДК, поэтому остаётся только гадать...
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SLADE2019
1657538851
Ну допустим, сначала Зиньковский подталкивал (другое слово трудно подобрать) Чистякова, но имел ли право вратарь прямыми ногами на спартаковца налетать. По мне, так вратарю по любому что то надо было давать. Другое дело, если бы после нарушения спартаковца кто то из зенитовцев рукой сыграл. В общем, опять вопросы к судейству.
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+79188888200
1657541116
Хоть один правду сказал! В записи всё чётко просматривается ( я себе сам записываю). Мне одно непонятно: эти, бывшие (б/у), может потому и бывшие, что и раньше ничего не видели?
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ySS
1657547913
Если, сидевший на варе, Карасев обосрался заявить о пенальти, то об остальных говорить вообще не стоит. Рпл превращается в междусобойчик газозависимых при субьективных свистунах
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ziborock
1657551071
Да обосрались бомжи и с купленным судейством и с количеством зрителей (куда там Баклан-арене до Лужников!) и с концертной программой (Лёве Би-2 респект!!!), да и на матче ветеранов за неимением оных выставили молодежь, хохлов, Динамовцев и.т.д. да еще и премиальные на товарняке назначили!))) У Спартаковских ветеранов пол состава были старше всей команды "ветеранов" Зенита!))) Тихонов, Хлестов и и др. почти на 15 лет старше розовощекого поросеночка Аршавина но при этом отыграли без замен!
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ААМ
1657551260
Прав Игонин. А СПАМ и его болелы без нытья и срача жить не могут
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paracetamol
1657551499
Дык свини же!
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