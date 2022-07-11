Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с Дмитрием Чистяковым и Антоном Зиньковским.

Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

«Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.

Рефери находился в хорошей позиции, всe это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».

Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов.

Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать. Изначально толкнули Чистякова — дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно», — сказал Игонин

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»