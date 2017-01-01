Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова»

А изначально ли толкнул или просто руку на спину положил? Толчок был НЕ ИЗНАЧАЛЬНО а когда голкипер соперника скользил сносить соперника. Где толчок в моменте касания Зиньковского мяча? Пересмотрите ещё раз. Да, далее был толчок, но все орут что это было ДО того, где??? Что Чистяков начал падать когда ему было выгодно - вижу. Но не надо нагло врать, не было толчка ДО касания мячом Зиньковским! И это - 100% пенальти!
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.
- Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
- Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с Дмитрием Чистяковым и Антоном Зиньковским.
- Игру обслуживал судья Владимир Москалев.
«Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.
Рефери находился в хорошей позиции, всe это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».
Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов.
Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать. Изначально толкнули Чистякова — дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно», — сказал Игонин
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»