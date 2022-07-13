«Спартак» – после поражения в Суперкубке: «Корпоратив «Зенита» получился на славу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4) прокомментировал свои слова перед матчем, что петербуржцы решили устроить собственный корпоратив.
«Корпоратив получился? Да, на славу», – сказал Зеленов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Зеленов возглавляет пресс-службу «Спартака» с прошлого года.
- «Спартак» был против проведения матча с «Зенитом» на «Газпром Арене».
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» 16 июля сыграет в гостях против «Ахмата».
Источник: Бомбардир.ру