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«Спартак» – после поражения в Суперкубке: «Корпоратив «Зенита» получился на славу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4) прокомментировал свои слова перед матчем, что петербуржцы решили устроить собственный корпоратив.

«Корпоратив получился? Да, на славу», – сказал Зеленов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Зеленов возглавляет пресс-службу «Спартака» с прошлого года.
  • «Спартак» был против проведения матча с «Зенитом» на «Газпром Арене».
  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» 16 июля сыграет в гостях против «Ахмата».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии7
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    Рейтинг: +249

    Мася_1989 49 минут назад

    Взяли бы, да испортили. Но решили сделать подарок.

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    Рейтинг: +442

    kazak1975 1 час назад

    У болел спартака больше гордости, чем у чмош ников в руководстве.

    0
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    Рейтинг: +1313

    Artemka444 1 час назад

    Не плачьте девочки, а тренеруйтесь лучше!!!

    1
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    Рейтинг: +16370

    Cleaner 1 час назад

    Конечно на славу - ПОКЕР В ВОРОТА СПАРТАКА! Ну и дебилоидная же у Спартака "пресс-служба"...

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    Рейтинг: +3622

    Enter2006 1 час назад

    Где Миллер тратит государственное бабло а не своё какой ещё может быть корпоратив?

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    Рейтинг: +2946

    acor94 1 час назад

    а Спартаку только за счастье приехать, по позориться на чужих корпоративах, так еще и и бесплатно))

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    Рейтинг: +3960

    Беспонтий 1 час назад

    спасибо тихим неназойливым гостям
    что рано спать ушли
    да лучше бы вообще не приходили

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