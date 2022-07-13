«Спартак» – после поражения в Суперкубке: «Корпоратив «Зенита» получился на славу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4) прокомментировал свои слова перед матчем, что петербуржцы решили устроить собственный корпоратив.

«Корпоратив получился? Да, на славу», – сказал Зеленов на ютуб-канале «Футбольный Биги».