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«Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив». Глава пресс-службы «Спартака» – о Суперкубке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

– Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

– Это будет удар для «Зенита».

– Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.

– Мне просто кажется, что если Алексей Борисович [Миллер] увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад.

– Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок в субботу, 9 июля.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1304

    Artemka444 14 минут назад

    Ну посмотрим на скока вы мяч научились пинать горе спартачи!!!

    0
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    Рейтинг: +3846

    ААМ 1 час назад

    Нытьё СПАМа вышло из берегов

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25098

    vladimir-7 > ААМ 39 минут назад

    Ну нытья я не увидел, предполагаемая оценка количества болельщиков
    за КБ и ожидаемое настроение и недовольство Миллера.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +8537

    R_a_i_n > ААМ 26 минут назад

    Ваша помоечная сущность уже давно вышла из берегов.

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    Рейтинг: +3759

    Беспонтий 1 час назад

    ну если юбилейный корпоратив намедни
    не принёс ни славы ни успеха
    то вряд ли празднику чужому
    множество гостей будет помеха

    0
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    Рейтинг: +16485

    paracetamol 1 час назад

    Удар будет спердяку, прямо в заднюю точку!

    1
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    Рейтинг: +8537

    R_a_i_n > paracetamol 25 минут назад

    Не грусти ,приедет Зюба в отпуск и сделает тебе это...

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