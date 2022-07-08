«Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив». Глава пресс-службы «Спартака» – о Суперкубке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

– Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

– Это будет удар для «Зенита».

– Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.

– Мне просто кажется, что если Алексей Борисович [Миллер] увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад.

– Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов.