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Стало известно, сколько заплатили арбитрам за работу на Суперкубке России

Все судьи матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» получили тройную зарплату за работу на игре.

«Арбитры матча за Суперкубок получат тройные выплаты по нынешним расценкам.

Так, гонорар главного арбитра Владимира Москалева составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалев получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев — 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин — 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников — 65 250 рублей», – сообщает «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:41
Комментарии5
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    Рейтинг: +3448

    Axe111 14 минут назад

    Супер инфа

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    Рейтинг: +13100

    playsh 1 час назад

    А сколько стоит не назначенный пенальти,он же в эту сумму не вошёл?

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    Рейтинг: +5765

    Давид59 > playsh 36 минут назад

    Чтобы назначили пенальти, нужно было Зиньковскому не толкать Чистякова в спину. Я всегда критиковал судей, но это не тот случай.

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    Рейтинг: +1541

    Форвард 79 > Давид59 2 минуты назад

    Если токого рода касание роняет взрослого мужика на газон, то больше говорить неочем.
    Если такого рода касание учитывать, то больше половины голов надо отменять
    Например гол забитый Газинским на ЧМ Соуд Аравим, он в прыжке оттолкнулся от защитника и забил головой.
    Таких эпизодов уйма
    А в этом эпизоде Чистяков в мяч не играет, а смотрит на него и просто останавливается, т е блокирут игрока спартака
    Зиньковский обкрадывает его, и чтоб не стоокнутся с резко остановившемся не играющем в мяч Чистяковым рукой амортизирует возможное столкновение, в этот момент Одоевский влетает ногами вперед в ноги Зиньковскому, Чистяков видя ситуацию просто картинно падает
    Я не болельщик Спартака, но это пеналь!

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    Рейтинг: +995

    ВасяК 1 час назад

    Кто бы сомневался!!!

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