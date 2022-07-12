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Стало известно, сколько заплатили арбитрам за работу на Суперкубке России

12 июля 2022, 10:41
12

Все судьи матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» получили тройную зарплату за работу на игре.

«Арбитры матча за Суперкубок получат тройные выплаты по нынешним расценкам.

Так, гонорар главного арбитра Владимира Москалева составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалев получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев — 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин — 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников — 65 250 рублей», – сообщает «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Москалев Владимир
Комментарии (12)
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ВасяК
1657612226
Кто бы сомневался!!!
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Plyash
1657612518
А сколько стоит не назначенный пенальти,он же в эту сумму не вошёл?
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Axe111
1657615429
Супер инфа
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alex1951
1657617150
,,Откуда дровишки?,, С Газпрома вестимо!)))
Ответить
FС Spаrtак
1657621145
все ясно миллер денег подкинул в карман
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НикКин
1657621340
И это только без конверта
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