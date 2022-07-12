Стало известно, сколько заплатили арбитрам за работу на Суперкубке России

Все судьи матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» получили тройную зарплату за работу на игре.

«Арбитры матча за Суперкубок получат тройные выплаты по нынешним расценкам.

Так, гонорар главного арбитра Владимира Москалева составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалев получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев — 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин — 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников — 65 250 рублей», – сообщает «РБ Спорт».