Стало известно, сколько телезрителей посмотрело Суперкубок России

Суммарная телевизионная аудитория Суперкубка России составила 5,4 миллиона телезрителей.

«Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» предсказуемо не оставил шансов конкурентам и занял первое место среди федеральных каналов в праймовом вечернем слоте субботы с 19:00 до 21:00 – доля в аудитории М14-59 в городах 100к+ составила 15,7%!» – написал в телеграме генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.