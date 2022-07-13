Стало известно, сколько телезрителей посмотрело Суперкубок России

Суммарная телевизионная аудитория Суперкубка России составила 5,4 миллиона телезрителей.
«Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» предсказуемо не оставил шансов конкурентам и занял первое место среди федеральных каналов в праймовом вечернем слоте субботы с 19:00 до 21:00 – доля в аудитории М14-59 в городах 100к+ составила 15,7%!» – написал в телеграме генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
- «Зенит» победил 4:0.
- Петербуржцы взяли 7-й Суперкубок России – рекорд.
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
Источник: телеграм-канал Суперкубка России