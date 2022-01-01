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Стало известно, сколько телезрителей посмотрело Суперкубок России

Суммарная телевизионная аудитория Суперкубка России составила 5,4 миллиона телезрителей.

«Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» предсказуемо не оставил шансов конкурентам и занял первое место среди федеральных каналов в праймовом вечернем слоте субботы с 19:00 до 21:00 – доля в аудитории М14-59 в городах 100к+ составила 15,7%!» – написал в телеграме генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • «Зенит» победил 4:0.
  • Петербуржцы взяли 7-й Суперкубок России – рекорд.
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал Суперкубка России

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Сегодня, 07:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +25132

    vladimir-7 1 час назад

    ЦСКА взял 7 Суперкубков, а Зенит 7, поэтому Зенит повторил, ранее, установленный рекорд.

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