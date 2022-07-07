Семин рассказал о своем отношению к созданию Кубка РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил идею создать Кубок российской Премьер-лиги.
«Мне кажется, лишние матчи не помешают. Это и касается Кубка лиги. Самое главное, чтобы нашли между играми чемпионата нормальные интервалы.
И тогда, я думаю, это все будет положительно влиять на российский футбол. По крайней мере, я ничего отрицательного не вижу», – сказал Семин.
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение Кубка лиги.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
- Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
- Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.
- «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет запущен.
Источник: «Спорт-Экспресс»