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Семин рассказал о своем отношению к созданию Кубка РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил идею создать Кубок российской Премьер-лиги.

«Мне кажется, лишние матчи не помешают. Это и касается Кубка лиги. Самое главное, чтобы нашли между играми чемпионата нормальные интервалы.

И тогда, я думаю, это все будет положительно влиять на российский футбол. По крайней мере, я ничего отрицательного не вижу», – сказал Семин.

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение Кубка лиги.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
  • Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.
  • «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет запущен.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 2 часа назад

    Ради чего всё это ?
    Дополнительные игры ?
    Расширяйте или добавьте плей-офф, на Кубок матчи добавьте.
    Деньги ?
    Что у кого-то лишний ярд появился, разве есть что-то не государственное ?
    Клубы нерентабельны , но это им не мешает дебаты разводить.

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