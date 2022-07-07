Семин рассказал о своем отношению к созданию Кубка РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил идею создать Кубок российской Премьер-лиги.

«Мне кажется, лишние матчи не помешают. Это и касается Кубка лиги. Самое главное, чтобы нашли между играми чемпионата нормальные интервалы.

И тогда, я думаю, это все будет положительно влиять на российский футбол. По крайней мере, я ничего отрицательного не вижу», – сказал Семин.