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    Семин сравнил уровень Угальде и Кордобы

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об игре нападающих Манфреда Угальде из «Спартака» и Джона Кордобы из «Краснодара».

    «Они разные игроки, но, думаю, что одного уровня. У Кордобы тоже есть свои преимущества, потому что его команда в турнирной таблице выше, чем «Спартак». Он игрок командный, такой стержень «Краснодара», – сказал Семин.

    • 22-летний Угальде провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 31-летний Кордоба в текущем сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», отметился 8 мячами и 5 голевыми пасами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 14:15
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1733836990
    Командный. В смысле, что вся команда играет на него. Краснодар утратил свою игру.
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    slavа0508
    1733842902
    У Угальде всё ещё впереди ...Кордоба уже близок к закату ...
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    zigbert
    1733854361
    Кордоба заявил о себе еще раньше а вот Угальде лишь в этом году проявил свои бомбардирские качества, пусть он и дальше не сбавляет свою результативность.
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