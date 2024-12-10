Семин сравнил уровень Угальде и Кордобы

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об игре нападающих Манфреда Угальде из «Спартака» и Джона Кордобы из «Краснодара».

«Они разные игроки, но, думаю, что одного уровня. У Кордобы тоже есть свои преимущества, потому что его команда в турнирной таблице выше, чем «Спартак». Он игрок командный, такой стержень «Краснодара», – сказал Семин.

22-летний Угальде провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

31-летний Кордоба в текущем сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», отметился 8 мячами и 5 голевыми пасами.

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