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«Матч ТВ» пригрозил расторженем контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги

«Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и РФС.

«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира – так называемого «Кубка РПЛ». Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России – Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в открытом письме «Матч ТВ».

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +7202

    серега кашин 27 минут назад

    ну тогда и канал можно закрывать, толку от них все равно никакого

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    Рейтинг: +3476

    Enter2006 46 минут назад

    Какое подлое враньё. Газпромовский Матч ТВ расторгнет контракт с РПЛ где в лидерах Газпром? Анекдот дня! Аааа-хахаха-ха!! Для каких лохов выпускают такие новости? ))

    1
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    Рейтинг: +13075

    playsh 1 час назад

    Думаю,Кубок РПЛ можно оставить,как альтернативу на время отстранения от игр в гейропе,что бы у российских игроков была игровая практика.В конце концов понятно,что санкции всё же закончатся.А в целом я согласен с МатТВ,хотя не симпатизирую этому каналу,что для регионального футбола в глубинке этот Кубок не есть хорошо.

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    Рейтинг: +25066

    vladimir-7 1 час назад

    Матч ТВ, а почему вы не написали о том, что из-за системы Fan ID болельщики не
    будут посещать футбольные встречи и у клубов сократится доход от продажи
    билетов, а раз нет посещения, то и снижается качество игры и это всё скажется
    на медийной привлекательности российского футбола?

    2
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    Рейтинг: +281

    Кирилл Михайлов 1 час назад

    Без РПЛ матч никому не нужен (только ради ЛЧ), поэтому просто припугнули

    0
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    Рейтинг: +7727

    vladik12 > Кирилл Михайлов 1 час назад

    И то, того гляди, кабель на ЛЧ в любой момент перережут в Европе.

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    Рейтинг: +281

    Кирилл Михайлов > vladik12 1 час назад

    тогда на матч вернется гениальная рыбалка и охота с Тимофеем Баженовым!

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    Рейтинг: +7727

    vladik12 > Кирилл Михайлов 1 час назад

    =)
    "Диалоги о рыбалке" с Иваном Затевахиным.

    2
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    Рейтинг: +13075

    playsh > Кирилл Михайлов 55 минут назад

    Так Тиша Баженов с каналов ПАО МГТС практически не вылазит.
    Поинтересуйтесь.

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    Рейтинг: +7727

    vladik12 1 час назад

    Я думаю, что тему с Кубком РПЛ это уже не завернет. Там все уже достаточно далеко зашло, и турнир с вероятностью 90 процентов все-таки стартанет.

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    Рейтинг: +25066

    vladimir-7 > vladik12 59 минут назад

    Договор РФС с Матч ТВ скорректируют в части денег и ВСЁ, работайте, а если несогласны, то вы, СВОБОДНЫ.

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