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Радимов допустил, что «Спартак» вновь проиграет «Зениту» со счетом 1:7

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Гильермо Абаскаль декларировал, что он хочет строить смелый футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять.

А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал», – считает Радимов.

  • Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
  • Это будет официальный дебют для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
  • «Спартак» уступил «Зениту» 1:7 осенью при Руе Витории.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +498

    Salt-N-Pepa 40 минут назад

    Влажные фантазии бездомного алкаша)

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