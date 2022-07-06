Радимов допустил, что «Спартак» вновь проиграет «Зениту» со счетом 1:7

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».
«Гильермо Абаскаль декларировал, что он хочет строить смелый футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять.
А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал», – считает Радимов.
- Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
- Это будет официальный дебют для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» уступил «Зениту» 1:7 осенью при Руе Витории.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»