Радимов допустил, что «Спартак» вновь проиграет «Зениту» со счетом 1:7

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Гильермо Абаскаль декларировал, что он хочет строить смелый футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять.

А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал», – считает Радимов.