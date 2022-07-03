«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали план сотрудничества

«Зенит» продолжит взаимодействовать с «Црвеной Звездой». Соответствующий документ подписан в «Сочи».
«Торжественная церемония подписания документа состоялась в Сочи перед товарищеским матчем.
Клубы договорились о реализации двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров академии в Петербурге и Белграде, проведении товарищеских турниров среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организации совместных семинаров в области медицины, обучении специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых.
Стороны также будут активно сотрудничать и обмениваться опытом по направлениям коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», – сообщил «Зенит».
- Товарищеский матч в Сочи между командами начнется в 20:00 по Москве.
- Обе команды – чемпионы своих стран.
- «Зенит» вскоре купит защитника «Црвены Звезды».
Источник: телеграм-канал «Зенита»