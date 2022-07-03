«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали план сотрудничества

«Зенит» продолжит взаимодействовать с «Црвеной Звездой». Соответствующий документ подписан в «Сочи».

«Торжественная церемония подписания документа состоялась в Сочи перед товарищеским матчем.

Клубы договорились о реализации двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров академии в Петербурге и Белграде, проведении товарищеских турниров среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организации совместных семинаров в области медицины, обучении специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых.

Стороны также будут активно сотрудничать и обмениваться опытом по направлениям коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», – сообщил «Зенит».