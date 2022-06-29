«Боруссия» не продаст Беллингема дешевле, чем за 120 миллионов

Дортмундская «Боруссия» готова продать полузащитника Джуда Беллингема за определенную сумму.

По информации Eurosport со ссылкой на Bild, немецкий не продаст 19-летнего игрока дешевле, чем за 120 миллионов евро.

«Боруссия» рассмотрит предложения о трансфере Беллингема летом 2023 года. Футболистом интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ».

Беллингем – воспитанник «Бирмингема».

В минувшем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 32 матча, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.

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