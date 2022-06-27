«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Агент Фомина – о «Фрайбурге»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, отказался комментировать возможный переход игрока во «Фрайбург».

«Я бы не хотел это комментировать. Всегда придерживаюсь правила: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах», – сказал агент.

В прошлом сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.

Сообщалось, что в договоре есть отступные для европейских клубов – 12 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное