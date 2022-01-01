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«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Агент Фомина – о «Фрайбурге»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, отказался комментировать возможный переход игрока во «Фрайбург».

«Я бы не хотел это комментировать. Всегда придерживаюсь правила: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах», – сказал агент.

  • В прошлом сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
  • Сообщалось, что в договоре есть отступные для европейских клубов – 12 миллионов евро.

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Источник: «Комсомольская правда»

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