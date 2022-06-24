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  • В «Химках» рассказали, где будет играть Лантратов в следующем сезоне

В «Химках» рассказали, где будет играть Лантратов в следующем сезоне

24 июня 2022, 20:33

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном уходе вратаря Ильи Лантратова из клуба.

«Вероятность того, что Лантратов останется в «Химках» на следующий сезон — 50 на 50. Илья попал в список 33 лучших футболистов прошлого сезона, он стабильно играющий голкипер, топ-игрок. Так что предложения по нему могут возникнуть в любой момент, до конца трансферного окна еще есть время.

Сейчас у клубов только начались сборы, идет обкатка состава после отпусков. Поэтому мы для себя не закрываем возможность переговоров с топ-клубами, если возникнут предложения. Именно для этого мы сейчас и рассматриваем ряд решений по укреплению вратарской позиции. Чтобы быть готовыми в нужный момент вступить в переговоры по Лантратову.

Не удивлен ли, что нет конкретных предложений? В настоящее время не каждый клуб хочет и может тратить большие деньги на трансферы, у многих команд по известным причинам не самая лучшая финансовая ситуация. Поэтому все сейчас больше нацелены на сохранение ресурсов и своего бюджета.

Такого ажиотажа на трансферном рынке, как сезон назад, сейчас нет. Поэтому мы относимся к этому с пониманием. В любом случае, все знают о качествах Ильи, о его уровне, к этому нет никаких вопросов.

Тому или иному клубу вратарь может понадобиться в любой момент по ходу сезона. Поэтому если не сейчас, то в зимней паузе, возможно, мы вернемся к этому разговору», — сказал Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Лантратов Илья
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