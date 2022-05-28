«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем

Переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит» оказался на грани срыва.

Сообщалось, что до конца мая петербургский клуб купит голкипера за 3,5 миллиона евро.

Однако из-за инцидента с болбоем в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1) «Зенит» может отказаться от трансфера.

В стане чемпиона России недовольны поведением 26-летнего футболиста в этой ситуации.

Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.

За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?