«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем

до лампочки лантратов зениту
своих балбесов хватает
бомба сама себя развлекает
Переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит» оказался на грани срыва.
Сообщалось, что до конца мая петербургский клуб купит голкипера за 3,5 миллиона евро.
Однако из-за инцидента с болбоем в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1) «Зенит» может отказаться от трансфера.
В стане чемпиона России недовольны поведением 26-летнего футболиста в этой ситуации.
- Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
- За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?