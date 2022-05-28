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  • «Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем

«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем

28 мая 2022, 11:39
29

Переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит» оказался на грани срыва.

Сообщалось, что до конца мая петербургский клуб купит голкипера за 3,5 миллиона евро.

Однако из-за инцидента с болбоем в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1) «Зенит» может отказаться от трансфера.

В стане чемпиона России недовольны поведением 26-летнего футболиста в этой ситуации.

  • Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Лантратов Илья
Комментарии (29)
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Artemka444
1653727294
Ой вон кантона вырубил болельщика, и МЮ от него не отказался!!! Бред сивой кобылы!!!
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моэм
1653727585
И какой идиот ляпнул этакое ?
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Enter2006
1653727676
Зенит будет глупейшим клубом, если провокация идиота-болбоя поставит крест на карьере Лантратова.
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житель СПб
1653727772
Дело не столько в этом! Просто хватит наступать на грабли! Вратарь этот не соответствует уровню Зенита. Уже несколько было покупок неудачных. Покупать в России можно только высококачественных вратарей. Например, попытаться вратаря Рубина (Дупина, если фамилию не путаю) - почему нет? Он был очень хорош, но из-за атмосферы в клубе снизился. Или попытаться выкупить одного из замечательных вратарей Спартака - опять, почему нет? Есть еще пара вратарей в клубах - но не из Химок! Это какой-то бред просто. Конечно, самый лучший вариант - вратарь Краснодара, но, как я понял, этот вопрос закрыт, его не отдадут.
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Беспонтий
1653727778
до лампочки лантратов зениту своих балбесов хватает бомба сама себя развлекает
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Красногорск_Фан
1653731966
Зенит это золотая клетка. А если еще сидеть в запасе. Лучше если все будет как в статье. Игрок должен играть , особенно хороший
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Виктор Капустин
1653733137
Такой толкач нам,питерцам не нужен. Ударил один раз,ударит и второй, пусть полечится. Надо взять Гойо, молодой.и перспективный, с Одоевским найдут общий язык.
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Из Твери Леха
1653734380
Бред какой-то. Если Лантрантов реально хороший вратарь, Зенит его возьмет. И чихать на этот эпизод. Лунёв там тоже что-то исполнял, его ж не выгнали. Но из вратарей сейчас в РПЛ брать-то некого по сути. Лучший играет в Краснодаре. Беленов неплох, но стар уже. Хотя если Уфа вылетит, чего я ей от души желаю, то могут и взять.
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PAREVG.
1653734956
Есть в Зените молодой Одоевский, дайте ему шанс, назначьте основным и Кержакова номером 2. Еврокубков в этом сезоне не будет, вот время для наигрывания молодежи, а покупка Лантраиова - лотерея. После Малафеева и Чонтофальски вратари в Зените не приживаются...
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Persona_non_Grata
1653741357
Ну если из-за каждого б о л б о е б а отменять контракты .... )))
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