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«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем

Переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит» оказался на грани срыва.

Сообщалось, что до конца мая петербургский клуб купит голкипера за 3,5 миллиона евро.

Однако из-за инцидента с болбоем в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1) «Зенит» может отказаться от трансфера.

В стане чемпиона России недовольны поведением 26-летнего футболиста в этой ситуации.

  • Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 11:39
Комментарии8
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    Рейтинг: +2640

    Беспонтий 3 минуты назад

    до лампочки лантратов зениту
    своих балбесов хватает

    бомба сама себя развлекает

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    Рейтинг: +15782

    житель СПб 3 минуты назад

    Дело не столько в этом! Просто хватит наступать на грабли! Вратарь этот не соответствует уровню Зенита. Уже несколько было покупок неудачных. Покупать в России можно только высококачественных вратарей. Например, попытаться вратаря Рубина (Дупина, если фамилию не путаю) - почему нет? Он был очень хорош, но из-за атмосферы в клубе снизился. Или попытаться выкупить одного из замечательных вратарей Спартака - опять, почему нет? Есть еще пара вратарей в клубах - но не из Химок! Это какой-то бред просто. Конечно, самый лучший вариант - вратарь Краснодара, но, как я понял, этот вопрос закрыт, его не отдадут.

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    Рейтинг: +3252

    Enter2006 5 минут назад

    Зенит будет глупейшим клубом, если провокация идиота-болбоя поставит крест на карьере Лантратова.

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    Рейтинг: +15782

    житель СПб > Enter2006 2 минуты назад

    А этот вратарь вообще соответствует уровню Зенита? Не вижу подтверждений этому.

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    Рейтинг: +3252

    Enter2006 > житель СПб 1 минуту назад

    Думаю да, классный голкипер!

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    Рейтинг: +1752

    моэм 6 минут назад

    И какой идиот ляпнул этакое ?

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    Рейтинг: +7433

    vladik12 > моэм 2 минуты назад

    Вам не виден источник?

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    Рейтинг: +1203

    Artemka444 11 минут назад

    Ой вон кантона вырубил болельщика, и МЮ от него не отказался!!!
    Бред сивой кобылы!!!

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