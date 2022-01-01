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Баженов: «Хотел бы посмотреть на Бердыева в «Спартаке». Не слышал о нем ни одного плохого отзыва, при нем все прибавляли»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Очень бы хотел, чтобы Бердыев тренировал в России наших ребят. Я ни одного плохого отзыва не слышал об этом тренере. Все при нeм прибавляли. Это очень показательно, когда тебе человек говорит, что многое почерпнул от тренера. Да и сами результаты говорят за себя.

Помимо этого, игроки говорят, что прибавляют у него, что суперважно. Бердыев максимально выявляет лучшие сильные качества каждого игрока и настаивает на том, чтобы они шли именно в этом русле.

Допускаю, что Курбан Бердыев может возглавить «Спартак». Я бы хотел на это посмотреть», — сказал Баженов.

  • Тренер две недели назад покинул «Кайрат».
  • Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
  • С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +322

    Fialet 31 минуту назад

    Зарембе нужны молодые наложники.

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