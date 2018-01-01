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Официально: Бердыев возглавил «Трактор» из Ирана

Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.

69-летний Бердыев также стал техническим директором клуба.

  • Тренер две недели назад покинул «Кайрат».
  • Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
  • С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

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Источник: сайт «Трактора»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2844

    FRZZ 1 час назад

    Странно, что такой опытный тренер который может дать результат не довостребован в России.
    Пригласили какого-то непонятного Абаскаля.....

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    Рейтинг: +16011

    ilichkadr > FRZZ 38 минут назад

    Полагаешь, что Бердыев мог согласиться на Спартак?

    0
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    Рейтинг: +1129

    Дубина > FRZZ 4 минуты назад

    Он то востребован,но в газпромовском чемпионате не захотел видать тренировать!!!

    0
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