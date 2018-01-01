Официально: Бердыев возглавил «Трактор» из Ирана

Странно, что такой опытный тренер который может дать результат не довостребован в России.
Пригласили какого-то непонятного Абаскаля.....
Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.
69-летний Бердыев также стал техническим директором клуба.
- Тренер две недели назад покинул «Кайрат».
- Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
- С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
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