Лунев подал претензию из-за долгов «Зенита»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о начале разбирательства с «Зенитом» по поводу невыплаты задолженности.

«Лунев подал претензию в АО «ФК «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.

Интересы футболиста в Палате по разрешению споров РФС будут представлять адвокат Максим Пашков и адвокаты одного ведущего российского бюро, название которого называть пока не буду в интересах Лунeва.

Игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс.

Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение. Будем следить за ситуацией», – написал агент в своем телеграм-канале.