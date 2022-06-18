Лунев подал претензию из-за долгов «Зенита»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о начале разбирательства с «Зенитом» по поводу невыплаты задолженности.
«Лунев подал претензию в АО «ФК «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.
Интересы футболиста в Палате по разрешению споров РФС будут представлять адвокат Максим Пашков и адвокаты одного ведущего российского бюро, название которого называть пока не буду в интересах Лунeва.
Игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс.
Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение. Будем следить за ситуацией», – написал агент в своем телеграм-канале.
- Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.
- Клуб не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.
- По словам агента, футболисту должны около 50 миллионов рублей.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова