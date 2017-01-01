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Лунев подал претензию из-за долгов «Зенита»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о начале разбирательства с «Зенитом» по поводу невыплаты задолженности.

«Лунев подал претензию в АО «ФК «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.

Интересы футболиста в Палате по разрешению споров РФС будут представлять адвокат Максим Пашков и адвокаты одного ведущего российского бюро, название которого называть пока не буду в интересах Лунeва.

Игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс.

Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение. Будем следить за ситуацией», – написал агент в своем телеграм-канале.

  • Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.
  • Клуб не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.
  • По словам агента, футболисту должны около 50 миллионов рублей.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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Сегодня, 09:33
Комментарии14
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    Рейтинг: +16398

    paracetamol 2 часа назад

    Так он же на лавке сидел, какие премиальные?

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    Ответить
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    Рейтинг: +7136

    Томик 3 часа назад

    Получит в ответ счет за репутационный ущерб и всего делов то. Как он считает, пьяный дебош в аэропорту основного голкипера "Зенита" во сколько могут оценить? А ведь сквозь пальцы посмотрели тогда.

    1
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka 3 часа назад

    Свиноте радостная новость .

    2
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 часа назад

    Пох на подобные новости ! Это ваша кухня и сами перемывайте немытые тарелки ... ) Даже вникать не буду !

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Persona_non_Grata 1 час назад

    да вооще на них пох)

    1
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    Рейтинг: +3971

    ziborock > Barmaleushka 1 час назад

    Да все радуются "новостям" о Зените! Вся Россия в едином порыве объединяется когда бомжи зашквариваются!

    0
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

    Ага ) Не льстите себе , первыми налетели как мухи .

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > ziborock 1 час назад

    Фсе ? ФСЯРАСИЯ? Иди манию величия лечи , сынок ( если не поздно).

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    Рейтинг: +3971

    ziborock > Barmaleushka 52 минуты назад

    Когда ты шел туда, я уже шел оттуда, деточка!)))

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > ziborock 51 минуту назад

    Теперь понятно - ты уже неизлечим .

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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 46 минут назад

    Не - я только " на тебя прилетел " )))

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    Рейтинг: +2643

    Ziklop 3 часа назад

    а премии за какие успехи? с отпускными должны бухгалтера считать правильно.

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n 3 часа назад

    и всего-то?? 50 лямов?? Стыдно)))

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    Рейтинг: +4396

    mopecekca 4 часа назад

    бомжи они такие

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