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Радимов назвал лучшего игрока минувшего сезона РПЛ

14 июня 2022, 08:08
1

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ.

— Для вас стало неожиданностью то, что лучшим игроком чемпионата России назвали Клаудиньо?

— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате.

Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли его под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.

— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?

— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.

— Неожиданно!

— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умение налаживать баланс между обороной и атакой.

Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая не слишком заметна для болельщика.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Клаудиньо Радимов Владислав
Комментарии (1)
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моэм
1655185676
Радимов буквально в каждой бочке затычка ... куда ни плюнь попадёшь в Радимова ....не поверю, что у газпрома осталось мало шестёрок.
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