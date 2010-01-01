Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

Радимов назвал лучшего игрока минувшего сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ.

— Для вас стало неожиданностью то, что лучшим игроком чемпионата России назвали Клаудиньо?

— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате.

Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли его под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.

— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?

— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.

— Неожиданно!

— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умение налаживать баланс между обороной и атакой.

Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая не слишком заметна для болельщика.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

Новости по теме
Чемпион России «Зенит» назвал лучшего игрока сезона 8
Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии 1
Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:08
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1822

    моэм 58 минут назад

    Радимов буквально в каждой бочке затычка ... куда ни плюнь попадёшь в Радимова ....не поверю, что у газпрома осталось мало шестёрок.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11