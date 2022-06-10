«Динамо» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок в случае бойкота «Спартака» (Александр Боярский)

РФС готовит вариант на случай бойкота «Спартаком» матча за Суперкубок России против «Зенита».
Если спартаковцы откажутся играть, вместо них за трофей поборется «Динамо», написал журналист Александр Боярский со ссылкой на источник в РФС.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского