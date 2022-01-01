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«Динамо» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок в случае бойкота «Спартака» (Александр Боярский)

РФС готовит вариант на случай бойкота «Спартаком» матча за Суперкубок России против «Зенита».

Если спартаковцы откажутся играть, вместо них за трофей поборется «Динамо», написал журналист Александр Боярский со ссылкой на источник в РФС.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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Сегодня, 20:47
Комментарии4
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    Рейтинг: +7065

    BarStep 33 минуты назад

    Никакого бойкота не будет..
    Регламент не нарушен, значит всё ок!

    Вся эта возня вокруг мероприятия - натужное привлечение внимания к собственной персоне..
    Это я про крючкохвостых (свинорылых)..

    2
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    Рейтинг: +15858

    Cleaner 34 минуты назад

    "Писят лет без титулов" против Зенита. Вот битва гигантов будет!

    0
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    Рейтинг: +1375

    Хейтер Аларм 1 час назад

    почему не Сочи? ведь играет либо победитель кубка, либо 2 место!
    так, например, когда тосно выиграло кубок и сдохло, в суперкубке играл не финалист авангард, а локо, занявший 2 место

    1
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    Рейтинг: +71

    Kazzzik1992 > Хейтер Аларм 51 минуту назад

    Афиша интереснее

    0
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