«А в итоге никто не пришел»: «Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка России

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в телеграме, в котором клуб намекнул на бойкот матча за Суперкубок России против «Зенита».

Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее спартаковцы не исключали бойкот встречи в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришeл. Мы искали там по парку, никого не было.

Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», – говорится в публикации «Спартака».