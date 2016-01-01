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«А в итоге никто не пришел»: «Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка России

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в телеграме, в котором клуб намекнул на бойкот матча за Суперкубок России против «Зенита».

  • Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • Ранее спартаковцы не исключали бойкот встречи в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришeл. Мы искали там по парку, никого не было.

Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», – говорится в публикации «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11566

    BRO_football 19 минут назад

    Так в любом случае никто не придёт, потому что фанаты бойкотируют матчи из-за введения Fan ID. Забыли что ли?

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n 49 минут назад

    Безликий Зенит делает себе рекламу на Спартаке.

    0
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    Рейтинг: +65383

    portero 1 час назад

    Шаньажисты!!! Ну не придите, будем смотреть на санкции...

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > portero 58 минут назад

    Позор вашим Газпрому, Зениту, исполкому и всей мафии.

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    Рейтинг: +65383

    portero > R_a_i_n 3 минуты назад

    Меньше пей дурачек!!!!
    Корона на жопу сьехала...

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    Рейтинг: +6893

    nik55 1 час назад

    исполком РФС пусть играет с ними на баклан-арене

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