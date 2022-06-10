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  • «А в итоге никто не пришел»: «Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка России

«А в итоге никто не пришел»: «Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка России

10 июня 2022, 18:11
8

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в телеграме, в котором клуб намекнул на бойкот матча за Суперкубок России против «Зенита».

  • Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • Ранее спартаковцы не исключали бойкот встречи в случае ее проведения в Санкт-Петербурге.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришeл. Мы искали там по парку, никого не было.

Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», – говорится в публикации «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (8)
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nik55
1654874084
исполком РФС пусть играет с ними на баклан-арене
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portero
1654876368
Шаньажисты!!! Ну не придите, будем смотреть на санкции...
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R_a_i_n
1654877655
Безликий Зенит делает себе рекламу на Спартаке.
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BRO_football
1654879458
Так в любом случае никто не придёт, потому что фанаты бойкотируют матчи из-за введения Fan ID. Забыли что ли?
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порт
1654887957
Дебильный клуп, дебильный юмор.
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