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  • ⚡ «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

⚡ «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

8 июня 2022, 18:31
61

В «Спартаке» недовольны, что РФС склоняется к проведению матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если такое решение будет принято, москвичи допускают, что бойкотируют встречу.

Другой вариант: «Спартак» все-таки сыграет на «Газпром Арене», но владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в Санкт-Петербург не поедут.

  • «Спартак» на прошлой неделе предлагал провести матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде или Казани.
  • Москвичи также предложили пригласить на игру иностранных судей.
  • Матч за Суперкубок России намечен на 9 июля.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (61)
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vladik12
1654702492
Это все у Заремы свербит в жопе.
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TOMSON
1654703240
Фига се нытики. Самим то не стыдно?
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моэм
1654703665
Спартак должен играть гостевую игру с заряженными судьями - вот это по - газпромовски и есть справедливость и честные условия "соревнования " ... вопрос ; зачем Спартаку ехать туда , где победителем уже назначен Зенит ? ... таких подозрений не было бы , если бы стадион Питера был назначен , когда Динамо "висело" на хвосте Зенита , или как это делается в мире до начала розыгрыша Кубка ....а сейчас не годится ни Москва ни Питер .
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Fusballer
1654704968
Лужники - нормальный вариант. В Англии проводят на Уэмбли всегда и не парятся.
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Plyash
1654705318
Что за бараны пишут этот бред.Кто всё это раздувает.Всё давно прописано,на уровне закона,и никто,даже Дюков не имеет права вякнуть.Только нейтральное поле в отношении обоих участников финала,и никак иначе.Что,стадионов мало построено помимо Москвы и Питера?
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3meeeD
1654708700
Давайте к нам в Калининград)
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_Marqella_
1654709272
У поросят уже по ляшкам жиденькое потекло....
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Spirit_78
1654713133
Пусть сразу с чемпионата снимаются.
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zigbert
1654714139
Пока решение не принято оно должно быть справедливым по отношению к обеим командам. РФС должен понимать к чему это может привести.
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Ziklop
1654715882
шантаж поросяток уже заколебал, был за нейтральное поле , но наглый визг сви..ней заставил изменить мнение!
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