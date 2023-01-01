⚡ «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

Когда ОПРЕДЕЛЯТ, где будет проходить матч за суперкружку, тогда и будем что-то там писать свои "за" или "против".
Пока, насколько я понял, решение о месте проведения матча не принято.
И вообще: сдаётся мне, что вся эта шумиха по поводу определения места проведения матча - спланированная, но херово отрежиссированная "хлопушка", цель у которой одна - привлечь внимание к этой встрече.
Судя по тому, что главным действующим лицом (пока???) вытупает ФК Спартак Москва, опять "креативщики" из .с.раной пресс-службы КБ воду мутят, показывая Федуну таким образом "свою высокую квалификацию".
Клоуны, мля!
В «Спартаке» недовольны, что РФС склоняется к проведению матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если такое решение будет принято, москвичи допускают, что бойкотируют встречу.
Другой вариант: «Спартак» все-таки сыграет на «Газпром Арене», но владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в Санкт-Петербург не поедут.
- «Спартак» на прошлой неделе предлагал провести матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде или Казани.
- Москвичи также предложили пригласить на игру иностранных судей.
- Матч за Суперкубок России намечен на 9 июля.