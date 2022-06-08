⚡ «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

В «Спартаке» недовольны, что РФС склоняется к проведению матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если такое решение будет принято, москвичи допускают, что бойкотируют встречу.

Другой вариант: «Спартак» все-таки сыграет на «Газпром Арене», но владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в Санкт-Петербург не поедут.