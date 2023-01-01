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⚡ «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

В «Спартаке» недовольны, что РФС склоняется к проведению матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если такое решение будет принято, москвичи допускают, что бойкотируют встречу.

Другой вариант: «Спартак» все-таки сыграет на «Газпром Арене», но владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова в Санкт-Петербург не поедут.

  • «Спартак» на прошлой неделе предлагал провести матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде или Казани.
  • Москвичи также предложили пригласить на игру иностранных судей.
  • Матч за Суперкубок России намечен на 9 июля.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 18:31
Комментарии15
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    Рейтинг: +19220

    derrik2000 21 минуту назад

    Когда ОПРЕДЕЛЯТ, где будет проходить матч за суперкружку, тогда и будем что-то там писать свои "за" или "против".
    Пока, насколько я понял, решение о месте проведения матча не принято.

    И вообще: сдаётся мне, что вся эта шумиха по поводу определения места проведения матча - спланированная, но херово отрежиссированная "хлопушка", цель у которой одна - привлечь внимание к этой встрече.
    Судя по тому, что главным действующим лицом (пока???) вытупает ФК Спартак Москва, опять "креативщики" из .с.раной пресс-службы КБ воду мутят, показывая Федуну таким образом "свою высокую квалификацию".
    Клоуны, мля!

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    Рейтинг: +12790

    playsh 32 минуты назад

    Что за бараны пишут этот бред.Кто всё это раздувает.Всё давно прописано,на уровне закона,и никто,даже Дюков не имеет права вякнуть.Только нейтральное поле в отношении обоих участников финала,и никак иначе.Что,стадионов мало построено помимо Москвы и Питера?

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    Рейтинг: +10077

    "supermax" > playsh 30 минут назад

    законы? ерунда какая...перепишем

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    Рейтинг: +12790

    playsh > playsh 18 минут назад

    А ещё хочется сказать,какая же это мерзость - писать всякую @уйню про Федуна с Заремой,да по любому поводу?Иногда хочется сказать,чтоб вы сдохли все,кто это делает.Просто по людски - что бы вы все обосрались.Дайте просто спокойно сыграть финал нашим двум хорошим,стареньким Российским командам.Всем удачи.

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    Рейтинг: +13889

    Fusballer 37 минут назад

    Лужники - нормальный вариант. В Англии проводят на Уэмбли всегда и не парятся.

    1
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    Рейтинг: +7600

    vladik12 > Fusballer 20 минут назад

    В "Лужниках" в эти дни концерты. Гришка Лепс и еще кто-то.

    2
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    Рейтинг: +5936

    Добрый Бобер 44 минуты назад

    Абсолютно верное решение!

    3
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    Рейтинг: +7065

    Томик 46 минут назад

    Что значит "бойкотирует"? Просто не поехать на эту клоунаду. Пусть сразу кубок вручают.

    3
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    Рейтинг: +5205

    TOMSON > Томик 39 минут назад

    В чем клоунада?

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    Рейтинг: +19587

    Аvenger 47 минут назад

    Из 9 Суперкубков Зенит 4 раза играл в Москве с московскими командами.

    4
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    Рейтинг: +497

    Сделаны из Дерева > Аvenger 3 минуты назад

    Так стадион определялся еще в начале турнира и не важно кто и где!
    А здесь после того как Спартак выиграл турнир!!!
    Вот и есть газпромовская клоунада.

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    Рейтинг: +1793

    моэм 59 минут назад

    Спартак должен играть гостевую игру с заряженными судьями - вот это по - газпромовски и есть справедливость и честные условия "соревнования " ... вопрос ; зачем Спартаку ехать туда , где победителем уже назначен Зенит ? ... таких подозрений не было бы , если бы стадион Питера был назначен , когда Динамо "висело" на хвосте Зенита , или как это делается в мире до начала розыгрыша Кубка ....а сейчас не годится ни Москва ни Питер .

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    Рейтинг: +7065

    Томик > моэм 45 минут назад

    Да почему не годится? Раз уж такая пьянка пошла - жеребьевку провести, да и всего делов.

    1
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    Рейтинг: +5205

    TOMSON 1 час назад

    Фига се нытики. Самим то не стыдно?

    3
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    Рейтинг: +7600

    vladik12 1 час назад

    Это все у Заремы свербит в жопе.

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