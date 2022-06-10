Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Никакого отпуска – только «Спартак»!» Каттани заявил, что не уйдет из клуба вместе с Ваноли

«Никакого отпуска – только «Спартак»!» Каттани заявил, что не уйдет из клуба вместе с Ваноли

10 июня 2022, 07:28
3

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не покинет клуб вместе с главным тренером Паоло Ваноли.

– Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак». Вы не намерены последовать его примеру?

– Уйти из «Спартака»? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска – только «Спартак»!

  • Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.
  • Каттани работает в клубе с декабря прошлого года.
  • Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Еще по теме:
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ 17
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1654838817
Ждем очередного доширака
Ответить
ilichkadr
1654842308
Лука, как тот комиссар Катания, будет биться с федуновской мафией до последнего патрона.
Ответить
alefreddy
1654845516
команде надо избавиться от балласта тот же Зобнин сильно сдал итд
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
3
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
2
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
7
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Все новости
Все новости
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
7
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
27
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
7
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
16
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
14
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+