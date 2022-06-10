«Никакого отпуска – только «Спартак»!» Каттани заявил, что не уйдет из клуба вместе с Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не покинет клуб вместе с главным тренером Паоло Ваноли.

– Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак». Вы не намерены последовать его примеру?

– Уйти из «Спартака»? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска – только «Спартак»!