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«Никакого отпуска – только «Спартак»!» Каттани заявил, что не уйдет из клуба вместе с Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не покинет клуб вместе с главным тренером Паоло Ваноли.

– Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак». Вы не намерены последовать его примеру?

– Уйти из «Спартака»? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска – только «Спартак»!

  • Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.
  • Каттани работает в клубе с декабря прошлого года.
  • Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 07:28
Комментарии2
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    Рейтинг: +15756

    ilichkadr 6 минут назад

    Лука, как тот комиссар Катания, будет биться с федуновской мафией до последнего патрона.

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  • ...
    Рейтинг: +4837

    ySS 1 час назад

    Ждем очередного доширака

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