Лука, как тот комиссар Катания, будет биться с федуновской мафией до последнего патрона.
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не покинет клуб вместе с главным тренером Паоло Ваноли.
– Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак». Вы не намерены последовать его примеру?
– Уйти из «Спартака»? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска – только «Спартак»!
- Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.
- Каттани работает в клубе с декабря прошлого года.
- Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.