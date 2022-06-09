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Тренер «Факела» Василенко назвал задачу команды на сезон

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о целях команды в РПЛ на сезон-2022/23.

«Если не окажемся в стыках – точно будет успехом. А там уже будем двигаться от матча к матчу.

Да, я говорю банальные фразы, но давайте будем объективны. Мы команда, которая впервые за много лет попала в РПЛ, которая в предсезонке не ставит себе задачу поменять половину состава – мы верим в своих футболистов.

Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптироваться к реалиям Премьер-лиги. В первую очередь – к скорости принятия решений. Это будет успехом лично для меня как главного тренера», – сказал Василенко.

  • «Факел» финишировал 2-м в прошедшем сезоне ФНЛ.
  • Клуб может не пройти лицензирование из-за проблем со стадионом.

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Источник: Sport24

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09.06.2022 23:20
Комментарии3
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    Рейтинг: +257

    Salt-N-Pepa 23 минуты назад

    Надеюсь Факел не вылетит. И Тула вернётся. Будет супердерби всея Черноземья.

    0
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    Рейтинг: +15978

    житель СПб 1 час назад

    Уберите палки им из колес!

    0
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    Рейтинг: +997

    ZAITZEFF2011 1 час назад

    Удачи в РПЛ

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