Тренер «Факела» Василенко назвал задачу команды на сезон

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о целях команды в РПЛ на сезон-2022/23.

«Если не окажемся в стыках – точно будет успехом. А там уже будем двигаться от матча к матчу.

Да, я говорю банальные фразы, но давайте будем объективны. Мы команда, которая впервые за много лет попала в РПЛ, которая в предсезонке не ставит себе задачу поменять половину состава – мы верим в своих футболистов.

Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптироваться к реалиям Премьер-лиги. В первую очередь – к скорости принятия решений. Это будет успехом лично для меня как главного тренера», – сказал Василенко.